Un directiu d'HP alerta que la situació política de Catalunya pot afectar les inversions

El president del negoci d'impressió 3D d'HP, Ramon Pastor, ha advertit que la cronificació de les protestes generades per la situació política de Catalunya suposaria un "problema greu" que podria repercutir en les decisions d'inversió del grup al seu centre de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). HP també disposa d'un centre al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

HP té a Sant Cugat 12 línies de negoci i alberga les seus mundials del grup d'impressió de gran format i de 3D, i al centre hi treballen uns 2.400 empleats de més de 60 nacionalitats.

Tot i que els disturbis que s'han registrat a Barcelona i Catalunya després de la sentència del procés, que han inclòs talls de carreteres i una vaga general, no han afectat el centre perquè no hi ha producció, Pastor assegura que el fet que hi hagi "inestabilitat", sobretot a Barcelona, "mai és bo".

"Sobretot quan les inversions es decideixen a Palo Alto", ha explicat l'executiu i ha afegit que, a l'hora de valorar on es realitzen les inversions, no només es té en compte la competitivitat dels diferents centres, sinó també l'ambient que hi ha, i "que hi hagi conflicte i manifestacions no ajuda gens".

Ramon Pastor assegura que, de moment, aquesta situació no ha afectat el centre de Sant Cugat i espera que la situació "vagi a millor".

Segons Pastor, una de les bases de l'èxit de centre català és que Barcelona és un pol d'atracció per al talent, per una sèrie de factors intangibles, com que hi ha bones universitats, bon clima, a més de bons centres de treball, i "si aquesta equació es trenca" tothom hi perd