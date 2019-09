L'operador de viatges Thomas Cook fa fallida i amenaça 22.000 llocs de feina

L'operador de viatges britànic Thomas Cook ha fet fallida després del fracàs de les negociacions per garantir un rescat per a l'empresa, que té 178 anys d'història. Amb el tancament de Thomas Cook, centenars de milers de turistes s'han quedat sense vols per tornar a casa o sense les vacances que ja tenien planejades, i ara hauran de ser repatriats amb altres companyies o a través de vols xàrter del govern britànic. A més, hi ha també 22.000 treballadors arreu del món que poden perdre la feina. Thomas Cook entra en liquidació després que hagi fracassat un rescat multimilionari que impulsava un dels seus principals accionistes, Fosun, un fons xinès.

Fosun havia compromès 900 milions de lliures des de l'agost però en els últims mesos els bancs demanaven 200 milions més per contingències i Thomas Cook no els ha aconseguit. A banda, el govern britànic ha descartat rescatar la companyia, que va sobreviure a dues guerres mundials.