Les càrnies gironines exporten fins a un 54% més el juliol per la crisi del porcí a la Xina

Les exportacions de les càrnies gironines han crescut fins a un 54% durant el juliol, sobretot empeses per la crisi de la pesta porcina africana que afecta la Xina. En total, al llarg d'aquest mes el clúster gironí ha fet vendes a l'exterior per valor de 154,67 milions d'euros (MEUR), una xifra ostensiblement superior als 99,8 que es van registrar durant el juliol del 2018. Segons recull l'estadística del Ministeri, però, el bon comportament del sector carni no s'estén a d'altres (perquè al juliol, les químiques gironines –el segon sector en importància- han baixat un 18,8% en vendes a l'exterior). Sigui com sigui, però, el pes de les càrnies és innegable i això fa que, en l'acumulat de l'any, les exportacions gironines continuïn clarament a l'alça. Al llarg del 2019, han pujat un 5,9% i ja superen els 3.351 MEUR.

Les exportacions gironines han tancat el mes de juliol a l'alça. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, des del territori s'han fet vendes a l'exterior per valor de 530,33 MEUR. Una xifra que, si es compara amb el mateix mes del 2018 suposa un augment del 8,2% (ja que aleshores, el global del juliol va situar-se en 489,94 MEUR).

El bon comportament exterior, però, s'explica clarament per l'embranzida que ha agafat el sector agroalimentari. Només durant el mes de juliol, ha pujat un 33,4% en vendes a l'exterior (arribant als 228,6 MEUR).

I dins d'aquest, la preeminència de les càrnies continua essent indiscutible. Sobretot, per la crisi de pesta porcina africana que viu la Xina, i que ha obligat el gegant asiàtic a incrementar les importacions de porcí. Cosa que ha beneficiat les càrnies gironines. De fet, les empreses del clúster han arribat a incrementar fins a un 54% les exportacions de canals i despulles d'animals durant el juliol (passant dels 99,8 MEUR als 154,67 d'un any a l'altre).

Però si bé l'agroalimentari i les càrnies han augmentat en exportacions durant el juliol, això no passa amb d'altres sectors. De fet, la indústria química gironina –el segon en importància en vendes- ha tancat el mes amb una davallada de vendes del 18,8% (situant-se en 90,4 MEUR).



Un 5,9% més en l'acumulat de l'any



Els registres del juliol també es deixen notar en l'acumulat de l'any. Segons recull l'estadística del Ministeri, durant els set primers mesos del 2019 les exportacions gironines han crescut un 5,9% i ja superen els 3.351 MEUR.

En concret, entre gener i juliol des de la demarcació ja s'han fet vendes a l'exterior per valor de 3.351.390.170 euros. I novament, la indústria agroalimentària continua essent el principal motor. Al llarg del 2019, les seves exportacions han crescut un 16%, situant-se en uns 1.400 MEUR (dels quals, 899 MEUR corresponen a vendes de les càrnies).

Al costat dels productes, les dades també permeten fixar-se en quins són els principals destins de les exportacions gironines. I aquí, com ja és habitual, França (887,96 MEUR) continua encapçalant la llista, amb molta diferència respecte els altres mercats que li venen al darrere (i que sobretot, s'explica per la proximitat).

A aquest destí el segueixen Itàlia (270,51 MEUR) i Alemanya (226,81 MEUR). El quart lloc del rànquing, però, ja és per al gegant asiàtic (les vendes a la Xina sumen 186,64 MEUR). Per darrere d'aquests destins s'hi troben, per aquest ordre, Portugal, el Regne Unit, Polònia i el Japó.



Superiors a les importacions



En paral·lel, l'estadística també permet veure com les vendes que les empreses gironines fan a l'exterior continuen essent superiors a les importacions. De fet, a la demarcació, el valor de les exportacions gairebé ha doblat el d'aquells productes que s'han fet venir de fora. En concret, entre gener i juliol, les importacions, si bé han crescut un 4,9%, s'han situat en 1.717,5 MEUR (davant els 3.351,4 MEUR de les exportacions).

