Una representació de vins empordanesos participen als tasts d'«Hotels amb DO»

El Gremi d'Hotels de Barcelona i l'Institut Català del Vi (INCAVI) organitzen la vuitena edició d'Hotels amb DO. Setmana dels vins catalans als hotels de Barcelona. Entre el 16 i 22 de setembre, 22 hotels emblemàtics i amb història de la ciutat ofereixen tastos de vins amb denominació d'origen catalana en els seus espais més íntims i inspiradors.

Gràcies a aquesta iniciativa es podran tastar vins i caves de les dotze denominacions d'origen catalanes. Prestigiosos sommeliers i productors seran els encarregats d'explicar el territori d'on procedeixen aquests vins en les 44 sessions de tast programades, així com les seves característiques, aromes i sabors.

Hi haurà sessions específiques de cada Denominació d'Origen catalana i també sessions més singulars com la Presentació del Most Festival, el tast de la Guia de Vins de Catalunya o la Riedel Experience. Tots els participants seran obsequiats amb una invitació per la 39ª Mostra de Vins i Caves de Catalunya.

La proposta compta amb la col·laboració de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona (ESHOB), Riedel, Time Out Barcelona i l'Agència Catalana de Turisme i té un cost de 15 euros.

Per acabar d'arrodonir l'experiència, alguns hotels han dissenyat Sopars amb DO, que presenten menús especials i exclusius per gaudir dels tastos dels millors vins catalans als Hotels amb DO de Barcelona. Les reserves es poden fer al web mesqhotels.cat.



Els 22 hotels de Barcelona que participaran en aquesta iniciativa són:

Alexandra Barcelona Hotel, Curio Collection by Hilton

Barcelona Catedral

Catalonia Barcelona Plaza

Catalonia Eixample 1864

Claris Hotel & Spa GL

Fairmont Rey Juan Carlos I

H10 Marina Barcelona

Hilton Diagonal Mar Barcelona

Hotel Miramar Barcelona

Hotel Neri Relais & Châteaux

Mandarin Oriental, Barcelona

Mercer Hotel Barcelona

Monument Hotel

NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón

OD Barcelona

Ohla Eixample

Pullman Barcelona Skipper

Royal Passeig de Gràcia

SOFIA Barcelona

The Barcelona EDITION

The Wittmore

Yurbban Passage Hotel & Spa

Es podran gaudir de les següents activitats: