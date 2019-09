Reempresa evita el tancament de 21 negocis a Girona durant el primer semestre de l'any

El Centre de Reempresa de Catalunya ha evitat des del 2013 el tancament de 218 empreses a les comarques gironines, 21 de les quals durant el primer semestre d'aquest any. Reempresa destaca que aquesta xifra representa tres casos d'èxit més que tots els registrats durant el 2018. Aquests resultats són fruit d'un conveni entre la patronal Cecot, Autoocupació i la Diputació de Girona per impulsar el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses a les comarques gironines.

Un 35 % de les 218 empreses gironines que des del 2013 han reeixit gràcies a Reempresa són del sector hostaler; un 28 %, de l'àmbit del comerç; un 16 %, del sector serveis, i un 5 %, de la indústria. El Centre de Reempresa de Catalunya calcula que aquests casos d'èxit acumulats han evitat la pèrdua de prop de 600 llocs de treball a la demarcació i han suposat una inversió induïda de més de 7,1 milions d'euros. Avui dia, estan adherits a Reempresa diversos ajuntaments i tots els consells comarcals de les comarques gironines.

El diputat de Promoció i desenvolupament econòmic local de la Diputació de Girona, Jordi Camps, qualifica d'"exitosos" els resultats obtinguts fins ara amb aquest conveni i destaca: "L'èxit del projecte ens encoratja a continuar treballant per afavorir el teixit empresarial de les comarques gironines i evitar la pèrdua de llocs de treball."

Reempresa és un model consolidat d'emprenedoria i creixement empresarial, pel qual una persona emprenedora –el reemprenedor/a– agafa el relleu en la gestió d'una empresa ja existent i en compra la totalitat per continuar l'activitat. D'aquesta manera, el reemprenedor/a salvaguarda el patrimoni empresarial individual i col·lectiu per a fer-la créixer, sense haver de passar per la fase de crear-la.

Aquest relleu evita la pèrdua de capital econòmic i de coneixement especialitzat, a més d'actius intangibles, com ara els contactes, la posició de mercat o els hàbits de compra dels clients. Evita, a més, també la desaparició de llocs de treball i la disminució del creixement econòmic.

D'altra banda, el president de la patronal Cecot i del Centre de Reempresa de Catalunya, Antoni Abad, ha volgut "agrair el compromís de la Diputació de Girona en treballar per afavorir la transmissió d'empreses a la demarcació i la tasca dels diferents consells comarcals i ajuntaments que ajuden a fer més accessible aquest servei".



2.400 negocis salvaguardats al conjunt de Catalunya

Reempresa, una iniciativa de la patronal Cecot i Autoocupació, va iniciar el servei l'any 2011 i des de llavors ha assolit més de 2.400 reempreses d'èxit a Catalunya, les quals han generat més de 109 milions d'euros d'inversió induïda i han salvaguardat més de 6.350 llocs de treball. En el conjunt del país, els negocis del sector comerç són els que generen més casos d'èxit representant el 35% del total de transmissions seguit del sector hostaler (31,5% del total) i dels serveis (27%).