L'administració catalana paga als proveïdors més tard que les altres comunitats

L'administració catalana paga les factures als proveïdors en un termini de 43,22 dies, segons les dades mensuals que aporta el govern espanyol i que, en aquest cas, recullen el registre del maig, l'últim disponible. El Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP) per al conjunt de les Comunitats Autònomes va ser, durant el mateix mes, de 33,51 dies, 1,37 menys que en el mes anterior. Pel que fa a la dada del PMP de l'administració central, va ser de 31,84 dies, 3,77 menys que per l'abril. Les entitats locals van registrar pel maig un termini de pagament a proveïdors de 61,04 dies, fet que implica 8,42 dies menys que el mes anterior. Finalment, el PMP registrat als fons de la Seguretat Social es va situar pel maig en els 13,11 dies, 0,86 més que per l'abril.

En l'àmbit estatal, la ràtio d'operacions pagades s'ha situat en 33,74 dies, mentre que la d'operacions pendents de pagament ha assolit els 29,70 dies.

Una altra dada que aporta el Ministeri d'Hisenda és l'import del deute comercial de les Comunitats Autònomes, que ascendeix a 4.468,79 milions d'euros, el 0,36% del PIB estatal. La xifra representa un 9.53% més que el mes anteriors, 388,93 milions.

Dins les corporacions locals, destaca el cas de Barcelona, que paga els proveïdors a 12,87 dies. És la que paga més ràpid, per davant de Madrid, que paga a 20 dies, i de Saragossa, a 21,99.