Un 35% de les 100 principals empreses gironines vol disminuir costos i un 9% es planteja reduir la plantilla

Un 35% de les 100 empreses que més facturen a la demarcació de Girona preveuen reduir costos properament i un 9% es plantegen fer una reducció de plantilla. Així ho indiquen les dades de l'estudi 'Girona 100, SA' elaborat per KPMG. Segons ha explicat la directora de la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona, Pilar Marquès, aquests canvis es deuen a un creixement de la percepció dels empresaris d'encarar "futurs reptes" com per exemple l'adaptació de les empreses als canvis tecnològics. D'altra banda, el 64% de les empreses que s'inclouen en aquest llistat van contractar treballadors durant el 2018 i el 81% va augmentar la facturació. Les 100 empreses seleccionades són les que facturen més de tota la demarcació.

La directora de la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona, Pilar Marquès, ha destacat que "hi ha més empreses que volen realitzar ajustaments" que l'any passat. De fet, en l'estudi del 2018, un 20% dels empresaris preveia reduir costos i només un 5% volia fer una reducció de plantilla. "Eren dades significativament inferiors, però no és dramàtic, només significatiu", ha reblat Marquès.

Bona part d'aquests ajustaments són per encarar els "futurs reptes" que tenen les empreses com ara "la digitalització o la robotització". De tota manera, Marquès ha destacat que els empresaris no tenen la percepció "que vinguin molt mal dades" i per això ha matisat que "l'entorn" econòmic segons els empresaris és majoritàriament positiu, tot i que menys que l'any passat.

D'altra banda, el 81% dels negocis que formen part de l'estudi van incrementar la facturació durant el 2018 i un 64% també va contractar a més personal. De tota manera, els directius veuen amb recel l'increment de la competència i l'increment del cost de l'energia i la matèria prima com a principals problemes. Només un 6% creu que la incertesa legal i política és un problema per a millorar el seu negoci.

En l'estudi 'Girona 100, SA' s'hi inclouen les 100 grans empreses de la demarcació que més facturació han registrat cada any. En la desena edició de l'estudi, la nota de tall per formar part d'aquest llistat s'ha quedat per sobre dels 30 milions d'euros. Marquès ha destacat que "la meitat de les 100 empreses que van aparèixer en la primera edició segueixen" formant part del llistat. La resta, són incorporacions que provenen o bé de l'increment de facturació o bé perquè són empreses noves fruit d'aliances.

D'altra banda, les dades acumulades en els deu anys d'aquest estudi indiquen que les empreses del llistat han passat de tenir 20.000 treballadors a tenir-ne 33.000. Aquesta xifra ha anat en augment des del 2012, una vegada les empreses més potents de la demarcació van donar la crisi per finalitzada. En canvi, el cost per cada treballador ha caigut un 7,4% en termes reals des de 2007.

Durant el 2017, les últimes dades reals amb què compta l'estudi d'enguany, les 100 principals empreses van aconseguir una xifra de negocis de 9.928 milions d'euros. El sector amb més representació dins d'aquest llistat és la indústria càrnia que compta amb 20 empreses. Totes elles són familiars.