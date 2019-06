Rieju renova tota la gamma per a consolidar la recuperació de l'empresa motociclista

L'empresa figuerenca Rieju ha aconseguit recuperar una tendència positiva en el volum de comercialització de la seva línia de ciclomotors i motocicletes després d'haver hagut de superar una dura travessia del desert derivada de la crisi del 2007. Rieju va tancar l'exercici del 2018 amb una facturació de 25,5 milions d'euros i aconseguia duplicar les vendes respecte del 2013. Les xifres parlen per elles mateixes, ja que el 2013 la companyia de capital cent per cent figuerenc va vendre 5.151 vehicles de dues rodes, una quantitat que es va duplicar de llarg l'any passat, amb 12.220 unitats. «Hem fet un gran esforç, a tots nivells, per mantenir i recuperar l'empresa», afirma el conseller delegat, Jordi Riera Tarrés.

L'esforç s'ha basat en un replantejament de tota la gamma Rieju fins a tancar el cercle, aquest mateix dilluns, amb la presentació davant dels mitjans de comunicació del nou model Tango 2.0 de 125 cc. «Aquest model és molt versàtil i suposa la culminació de la renovació», explica Àlex López, director comercial de Rieju. «En el cas de la Tango 2.0, per exemple –afegeix Jordi Riera–, aquest 2019 preveiem vendre'n unes dues mil unitats i arribar a les tres mil l'any vinent».

Rieju està especialitzada des de fa anys en la fabricació de ciclomotors de 50 cc i motocicletes de 125 cc. El seu fort és l'exportació, sobretot en el mercat europeu i, especialment, en el francès. Les exportacions representen el 85% de volum de vendes de la companyia.

El projecte de recuperació de Rieju va començar el 2016 i entre 2018 i 2019 ha consolidat el seu catàleg de vehicles amb els models Strada, Century, Nuuk, MRT 125 i la nova Tango 125 2.0.

Aquesta darrera motocicleta ha suposat una inversió de 540.000 euros i una ampliació de plantilla de vint persones, amb la qual cosa s'arriba a formar un equip de setanta-vuit persones amb perspectives d'acostar-se al centenar l'any vinent.

Aquestes perspectives positives també afecten els números de l'empresa, ja que Rieju aspira a vendre 15.000 ciclomotors i motocicletes aquest 2019, per arribar a 18.000 el 2020 amb un volum de facturació de 35 milions d'euros, segons el seu conseller delegat.



77 anys d'història amb capital cent per cent figuerenc

El 1934 Lluís Riera Carré i Jaume Juanola Farrés, dos joves emprenedors figuerencs, van iniciar la seva aventura empresarial amb la fabricació d'accessoris per a bicicletes. De la fusió dels dos cognoms, va néixer la marca RIEJU. Van començar la compra dels ter­renys per a la construcció de la factoria, però la guerra civil va frustrar els seus plans. El govern republicà els va confiscar la nau encara sense acabar, que serviria de parc mòbil de camions. Acabada la Guer­ra, Rieju reinicia la seva activitat industrial. El 1942, el notari Salvador Dalí dona fe de la creació de la companyia Riera i Juanola, S.L. (Rieju), constituïda com a societat limitada amb un capital social d'un milió de pessetes.

«Treballem bé, de manera seriosa, i el mercat ho acaba valorant»

Jordi Riera, CEO de Rieju.

Jordi Riera Tarrés té fama de ser un lluitador de llarg recorregut. Representa la tercera generació de la propietat i direcció de Rieju.

- Què suposa per a l'empresa la presentació pública de la Rieju Tango 2.0 de 125 cc?

- És la culminació d'un procés que ha estat llarg i que ens ha ajudat a superar la crisi del 2007. Vam passar de vint mil a només cinc mil motos venudes. Això ens va obligar a fer tota una reestructuració de la plantilla i de l'empresa. Afortunadament hem anat superant etapes i, a partir del 2016, ja vam entrar en números positius, la qual cosa ens ha permès renovar la gamma de productes coincidint amb l'entrada de noves homologacions i legislacions.

- Rieju és més coneguda i valorada a l'exterior que aquí, segons les seves dades.

- Cert, vam tancar l'any 2018 amb un 85 per cent d'exportacions i ara ja estem al 87 per cent. El nostre mercat més important és l'europeu. El producte fort és el ciclomotor amb canvi de marxes, que té una legislació molt específica. Fora d'Europa hem de vendre les 125 cc i barallar-nos amb les grans empreses multinacionals asiàtiques.

- Quina ha estat la clau per poder treure Rieju del pou?

- Entenem que treballem bé, de manera seriosa i el mercat ho acaba valorant. Al final, els concessionaris que han aguantat la crisi ens han mantingut la confiança per portar-nos fins aquí. L'estratègia principal ha estat fer coses diferents a les que fa la competència de les grans multinacionals, ja que seguir el ritme de marques com Honda o Yamaha és molt difícil. Ells tenen una capacitat d'inversió que nosaltres no tenim. Per això ens hem centrat en una gamma de productes diferent de la seva.

- Vostès tenien plans de trasllat a Vilamalla. Segueixen vius?

- Vam compar un terrenys per fer-ho possible però la crisi ho va aturar. És un projecte a llarg termini que ens agradaria materialitzar.