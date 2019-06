El Fòrum Imagina crea xarxa entre empresaris amb un «networking»

El Fòrum Imagina va organitzar una sessió de networking amb l'objectiu de crear xarxa entre els empresaris de la comarca. La convocatòria, que estava programada per al passat dijous 23 de maig, es va desenvolupar al recinte Gran Firal de Figueres, un centre de negocis, i va reunir més d'una vintena d'empresaris. Entre els assistents hi havia perfils molt diversos: des d'empresaris en actiu a emprenedors, passant per persones que s'estaven plantejant fer-se emprenedores i sense oblidar els més petits de la casa, per a qui es va habilitar un racó de la sala.

La jornada es va iniciar amb unes dinàmiques de grup en què cada empresari va presentar-se i va resumir l'activitat de la seva empresa. Després d'això, els participants van haver de respondre a preguntes del tipus «Perquè he vingut?», o «Què vull aconseguir en la meva trajectòria?». Acabada la fase del primer contacte es va donar lloc a la part de networking en si, en què els empresaris es van poder conèixer de manera més informal, es van intercanviar contactes i van sorgir sinergies que podrien traduir-se en possibilitat de negoci.

Tots els candidats als Premis Emprenedors de l'Alt Empordà van poder gaudir d'aquest acte.