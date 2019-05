Amb ATP Piscines ho tindreu tot per a gaudir del vostre espai de bany preferit

ATP Piscines es dedica, des de fa anys, a la construcció, el manteniment, el servei i la rehabilitació de piscines amb els millors materials i les darreres tecnologies, sempre amb el màxim respecte amb el medi ambient. L'empresa s'ha consolidat com a un referent en la construcció de piscines a l'Alt Empordà, gràcies a la seva aposta clara per la serietat, l'honestedat i el compromís per la feina ben feta. Un altre salt endavant ha estat la nova botiga, que l'any passat es va posar en marxa a Roses per poder atendre la seva cartera de clients.

L'empresa és un referent en la construcció i rehabilitació de piscines

ATP Piscines és una empresa formada per un equip multidisciplinari que disposa dels coneixements i l'experiència de més de 15 anys en el sector. ATP Piscines compta amb un equip de professionals amb molta vocació de servei format per més de 25 persones. «Les persones que treballen amb nosaltres són serioses, amables i, sobretot, molt professionals», afirma Francesc Turró Rubau, propietari de l'empresa. Des que es va fundar ara fa cinc anys, ha sabut envoltar-se de personal qualificat i implicat cent per cent en la seva feina «creant un ambient de treball familiar, humil i proper amb el client». «Estem especialitzats en la construcció de piscines d'obra de formigó projectat, tant skimmers com desbordants».



Productes químics i accessoris

L'empresa ofereix els seus serveis i comercialitza els seus productes des de l'establiment, situat a Santa Margarida, Roses, des d'on dona cobertura a tota la província de Girona i sud de França. A la botiga, s'hi poden trobar tota classe de productes químics. Cal remarcar que estan fabricats a Espanya i compleixen amb totes les garanties de qualitat avalades per la Unió Europea. També disposa d'accessoris per al manteniment de piscines i diversos models de robots de neteja que faciliten la feina als propietaris.

La botiga està oberta al públic de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores. I dissabtes, de 9 a 13 hores.



ATP PISCINES