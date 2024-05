El FASTT celebra cinc anys amb dotze espectacles en micropobles de l'Empordà

El Festival d'Arts Escèniques de l'Empordà (FASTT) arriba a la cinquena edició com a certamen itinerant en micropobles amb dotze espectacles i alguns d'ells s'estrenaran a les comarques gironines. Es tracta d'una proposta que es farà entre el 29 de juny i el 28 de juliol en onze municipis de menys de 1.000 habitants de l'Empordà. En aquesta edició hi participarà la companyia navarresa Led Silhouete amb Marcos Morau que presentaran 'Los Perros'. Per la seva banda, les mallorquines Hotel Iocandi i D'es Tro acostaran 'Peix' i 'Poi', respectivament.

El FASTT es farà als pobles d'Agullana, Garrigàs, Ordis, Pont de Molins, Rabós, Sant Climent Sescebes, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür. En aquests onze municipis s'hi representaran espectacles d'arts escèniques, alguns d'ells estrenes a les comarques gironines. L'objectiu del festival és acostar la cultura a les zones rurals i donar al públic i a les companyies l'oportunitat de descobrir partits municipis de l'Alt Empordà.

La programació compta amb espectacles de teatre, dansa, circ i clown de mitjà i gran format. Les entrades es posaran a la venda el dilluns 27 de maig de maig a través del web oficial del festival. A més, per primera vegada es farà una venda preferent per a veïns dels micropobles des d'aquest divendres fins al diumenge. Aquests podran comprar les entrades a partir d'un enllaç que els faciliten els ajuntaments participants del FASTT.

'Micropobles a escena'

El festival arrencarà amb una festa inaugural el 29 de juny on es convida a tots els artistes d'aquesta edició i els veïns dels micropobles. La trobada permetrà presentar el resultat del taller creatiu 'Micropobles a escena'.

A partir d'aquí, el primer espectacle de la programació serà 'Iaia' de Mambo Project, el 5 de juliol a Vilaür. La proposta consisteix en reconstruir i reviure els records d'una àvia només entrant en el menjador d'una casa. Es tracta de testimonis reals que mostren com aquestes dones a vegades han estat silenciades.

Un dels espectacles més destacats és 'Solar' de Mos Maiorum, que ha estat nominada als premis MAX 2024 com a Millor Autoria Revelació. L'obra explica la història d'un micropoble en es projecte un parc fotovoltaic de 168 hectàrees. A partir d'aquí es tracta la crisi energètica i el model d'implantació de les renovables. 'Solar' es podrà veure el 27 de juliol a Ordis.

Uns dies abans, el 20, el festival passarà per Siurana on el públic podrà veure 'Lady panda', una proposta coproduïda pel Grec i que combina dansa i circ de la mà de Mumusic Circus i Clara Poch. El muntatge neix com a metàfora per explorar l’abisme de les polaritats humanes, la confusió social i l’impacte del pas dels anys a través d’un pèndol gegant que ocupa tota l’escenografia, simbolitzant el gir vital i els cicles inevitables d’una historia personal narrada a través del circ, la música en viu, el cant i la dansa. L’espectacle va rebre el passat 2023 el Premi Zirkòlika al Millor Espectacle de Circ de Sala.