Una exposició explora el món de «Solitud» amb una lectura ecocrítica de l’obra, a l'Escala

L’Alfolí de la Sal de l’Escala acull, dins els actes previs a Sant Jordi, la inauguració de l’exposició Més lloc per a la fosca, aquest dissabte a dos quarts de set de la tarda. La mostra, que explora el món de la novel·la Solitud de Víctor Català, forma part d’un projecte transversal d’investigació i creació i és una coproducció del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, el Museu de la Vida Rural, de l’Espluga de Francolí, i el Museu de l’Escala.

Comissariada per Elvira Prado-Fabregat, l’exposició proposa una lectura ecocrítica de la novel·la i estableix un diàleg entre l’univers mític, literari i visual creat per l’escriptora i els artistes contemporanis de diferents disciplines, concretament, Maddi Barber, Pilar Codony, Mireia Coromina, Alba G. Corral, Alba Lombardía i Carles Viarnès. També la connecta amb l’actual crisi ecològica, el pensament contemporani de l’ecofeminisme i les posthumanitats, així com l’imaginari del gènere gòtic lligat al folklore i a la idea del sublim –la natura més feréstega– des d’on Caterina Albert qüestiona les «idees velles» que engrillonen les subalternitats de la dona i la natura.