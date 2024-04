El monestir de Sant Pere de Rodes acollirà un dels espectacles del festival EntreVeus

En el marc de la celebració del Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC) organitza per primera vegada l’EntreVeus, el festival de narració oral a monuments i llocs històrics de Catalunya. Es tracta d’una nova proposta que se centra en la paraula com a eina de reflexió i de connexió amb el patrimoni, amb el protagonisme d’històries diverses que tornen a habitar aquests llocs i que en permeten conèixer-los d’una manera diferent.

Quatre espectacles, en quatre dies, entre 18 al 21 d’abril, que vincularan narració oral i música a quatre monuments de l’ACPC: Palau Moja de Barcelona, Monestir de Sant Pere de Rodes al Port de la Selva, La Roca dels Moros del Cogul (Lleida) i la Cartoixa d’Escaladei (Tarragona).

La imponent església del Monestir de Sant Pere de Rodes acollirà, el 19 d’abril a les 19 hores, les històries del narrador japonès Yoshi Hioki, acompanyades de les notes musicals del violoncel de Mercedes Ruiz amb música de Bach. “El cocodrilo y Bach” és el títol de l’espectacle que farà vibrar els oients i els submergirà en l’oceà de la paraula. Aquest espectacle s’oferirà en castellà.

L’espectacle serà gratuït, però cal fer reserva prèvia. i disposarà d’interpretació en llengua de signes. A més, al finalitzar l’espectacle s’oferirà una copa de vi que ens permetrà assaborir el territori i compartir l’experiència viscuda.

La celebració del Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics, el 18 d’abril, és una jornada que està impulsada des del Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS), un organisme associat amb la UNESCO.

D'altra banda, continua implicat en el món de l'expressió plàstica i desenvolupa tasques com a conferenciant i docent de tallers i seminaris al Museu Etnològic, Casa Àsia, etc. Ha col·laborat en diferents projectes artístics al Museu Picasso, la Fundació Miró, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Fundació Tàpies... La seva feina és, en paraules seves: "Neu, pluja i una flor de camèlia... Veig nítidament els paisatges d'aquestes històries i els pinto... amb les paraules i el silenci. I neix entre el públic i jo una pintura irrepetible que reflecteix l'alegria i la tristesa de la vida, per desaparéixer després...". Va ser soci d'ANIN entre els anys 1998 i 2017, i és membre fundador de La Faula, associació catalana de professionals de la narració oral (2020-actualitat).

Va néixer i créixer a la ciutat de Hirakata, de la prefectura d'Osaka, Japó. L'any 1991 s'instal·la a Barcelona per estudiar pintura i es llicencia a la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Durant els seus estudis entra en contacte amb el món de la narració oral i decideix professionalitzar-se en aquest art. Des d'aquell moment, no ha deixat d'explicar contes, mites i històries de diferents èpoques, gèneres i temàtiques, per a adults, joves i mainada, tot tipus de públic. Ha dut a terme els seus espectacles a teatres, festivals, escoles, biblioteques i cases de cultura, arreu de Catalunya, però també a tot l'Estat espanyol, i a Portugal, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Mèxic, Costa Rica, Colòmbia...

Mercedes Ruiz

Formada a Espanya, Alemanya i Bèlgica, i iniciada en la interpretació històrica pel reconegut violoncel·lista Roel Dieltiens, des de fa anys du a terme una intensa activitat internacional amb grups com Concerto Köln, Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte Musik Berlin, Capella Augustina, Anima Eterna, Köthener BachCollektiv, Al Ayre Español, La Real Cámara, Le Concerts des Nations, The Grand Tour Orchestra, Musica Boscareccia i l'Orquesta Barroca de Sevilla, grup del què és, des de fa ja 20 años, primer violoncel. Ha treballat sota la direcció de Philippe Herreweghe, Ivor Bolton, Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Andrea Marcon, Andreas Spering, Christophe Coin, Enrico Onofri, Marcus Creed, Daniel Reuss, Giuliano Carmignola, Shunske Sato, Alfredo Bernardini, Hervè Nique, Manfredo Kraemer, Monica Huggett, Christophe Rousset, Midori Seiler i Mayumi Hirasaki. També ha compartit escenari amb el reconegut violoncel·lista Asier Polo, amb qui gravà en 2019 el Concert per a 2 violoncels de Vivaldi. La seva gravació més recent com a solista ha estat la del Concert per a violoncel en Sol menor, RV 417 de Vivaldi, acompanyada per l'Orquesta Barroca de Sevilla. Amb el trio alemany amb pianoforte "Trio 1790", del que va formar part entre 1998 i 2004, va gravar la integral dels trios de J. Haydn per a la discogràfica CPO.

També ha participat en més de 30 gravacions discogràfiques per a Harmonia Mundi, EMI, Teldec, Alia Vox, OBS-Prometeo, Glossa i CPO. Entre els anys 2010 y 2013 va ser professora de violoncel barroc a l'Aula de Música Antiga de Girona. Sovint la conviden com a especialista en interpretació històrica per treballar amb joves músics, com és el cas de la Joven Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta Barroca de Andalucía i l'Orquesta Barroca de Jóvenes del FeMÀS. Actualment és membre del quartet de corda amb instruments d'època “Perseidas Quartett”, junt amb la violinista Midori Seiler.