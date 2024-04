Sons del Món recupera els concerts íntims als cellers amb La Ludwig Band i Clara Peya

El festival Sons del Món tornarà als cellers de la DO Empordà aquest estiu amb concerts íntims de Clara Peya, Albert Pla, Maria del Mar Bonet i La Ludwig Band. Després d’anys concentrat a la Ciutadella de Roses, on programa enguany una dotzena d’artistes com The Tyets, Anastacia o Luz Casal, el certamen empordanès recupera també l’aposta pel petit format, amb quatre concerts amb aforaments molt exclusius i copa de vi inclosa.

Maria del Mar Bonet repassarà el seu cançoner al celler Vinya dels Aspres de Cantallops; Albert Pla ho farà en format acústic al celler Martí Faixó de Cadaqués; Clara Peya actuarà a La Vinyeta de Mollet de Peralada i els empordanesos La Ludwig Band jugaran (gairebé) a casa al celler Empordàlia de Vilajuïga.

Pel que fa a la Ciutadella de Roses, un recinte monumental que l'any passat va acollir 26.000 espectadors, als noms ja anunciats s’hi sumen ara nous artistes, com Joan Dausà, Luz Casal o Maria Hein.

Entre l’1 i l’11 d’agost, l’espai rosinc acollirà cites com l’únic concert d’Anastacia a l’Estat Espanyol; una de les tres actuacions de Joan Dausà aquest any o el darrer concert de la gira a Catalunya d’Oques Grasses, que obrirà una de les veus que més despunten actualment, la mallorquina Maria Hein.

La Ciutadella també serà una de les parades de la gira per teatres i auditoris d’Antònia Font; del nou espectacle de The Tyets i del darrer xou de God Save The Queen, considerats el millor tribut de Queen.

També hi actuaran David Bisbal, Sergio Dalma i Luz Casal, a més d’Anaïs Vila i Ariox.

Més lligams amb el territori

Més enllà dels concerts als cellers, Sons del Món vol enfortir els vincles amb la DO Empordà i la DO Oli Empordà, oferint només vi empordanès al festival i organitzant, abans de cada actuació, tastos professionals per a una trentena de persones al Museu de la Ciutadella.

Així mateix, el certamen ampliarà l’espai de village a la Ciutadella, amb una programació musical centrada en artistes rosincs que s’anunciarà al juny.

A banda de l’oferta gastronòmica que ja s’ofereix habitualment al village, enguany s’ha arribat a un acord amb Girona Excel·lent, el segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona que reconeix els millors productes locals, i es potenciarà l’oferta gastronòmica de l’espai, per tal de poder oferir productes gourmets de l’Alt Empordà. Per aquest motiu se sumaran tres espais on es podran degustar els formatges de Mas Marcè, els foies de Coll Verd i les Anxoves de Roses, que maridaran amb la col·laboració dels olis de la DO Oli Empordà.

El preu per entrar al village serà de 7 euros amb consumició inclosa i els menors fins a 12 anys no paguen entrada.