Presenten el llibre «Una planta sota el mar» a l’Alfolí de la Sal de l'Escala

L’Alfolí de la Sal de l’Escala acull aquest dijous 11 d'abril, a les set de la tarda, la presentació del llibre Una planta sota el mar. El prat de gram a la badia de Roses (Brau) de Sònia Duñach, Bernat Garrigós i Boris Weitzmann. El volum enceta la col·lecció «La Guita». En aquest llibre, Alive Fundació exposa, de manera gràfica i divulgativa, la informació que ha recollit sobre la Cymodocea nodosa, coneguda com a gram, una fanerògama marina que ocupa una superfície de 800 hectàrees a la badia de Roses. L’extens prat que forma aquesta planta serveix de refugi per a un gran nombre d’espècies, convertint-se en un ecosistema molt important des del punt de vista ecològic i econòmic. Tot i la seva rellevància, enllaçant ecològicament tres parcs naturals de l’Empordà, ha sigut un gran desconegut durant anys. Així, aquest llibre, no oblida les amenaces i la pressió antròpica a què es veu sotmès.