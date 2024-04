El Podfest Roses es consolida com a festival de podcasting de la Costa Brava amb una primera edició de rècord

El Podfest Roses, que ha tingut lloc del 5 al 7 d'abril de 2024, tanca aquesta primera edició amb un balanç molt positiu i amb totes les entrades exhaurides dels espectacles de pagament.

Aquest festival, el primer que aposta pel format del pòdcast durant tres dies a Catalunya, ha programat tant a "podcasters" de l'escena catalana com a propostes més locals.

El festival ha omplert els tres escenaris escollits per a aquesta amb un ampli ventall d'ofertes del gènere. Gràcies a aquesta aposta singular i sense precedents, es va poder veure en directe a una de les propostes més potents del panorama del pòdcast del moment com són La Sotana o El Búnquer al Teatre de Roses amb totes les entrades venudes.

El pòdcast de safareig per excel·lència de Catalunya Ràdio Que no surti d'aquí va obrir divendres 5 d'abril el festival des d'un catamarà, oferint un programa en directe des de cala Rostella. L'equip del pòdcast no van ser els únics que en fer programa a alta mar, el dissabte va ser el torn de La Riota amb Marc Sarrats que van agrupar una vuitantena de persones al mateix catamarà.

La resta de propostes van omplir l'espai del Mas de les Figueres, l'escenari principal, a uns metres del mar, que va reunir propostes com Desobediència Cruyiffista, Llegir, Loft d’Icat, Xapalaràdio, L'Arrabassada, Això Rai, Contingut Extra i La Porta Vermella.

El Podfest Roses va cloure diumenge passat, 7 d'abril, amb el pòdcast de crònica negre La Nit més Fosca i el pòdcast cultural i d'il·lustració Braves il·lustrades tot posant el punt final a aquest cicle que ha portat pòdcasts de temàtiques molt plurals a l'Alt Empordà.