Els llegendaris Locomía que a finals dels 80’ i principis dels 90’ van revolucionar el pop i l’electro-pop gràcies a hits com “Loco Mia” o “Rumba Samba Mambo” seran el grup que obrirà el pròxim 21 de juliol la 16a edició del Sons del Món de Roses. Locomía està vivint una segona joventut de la mà del seu fundador Xavier Font. El seu documental homònim a Movistar ha estat un èxit d’audiència. Fins a tal punt que ha començat a enregistrar una pel·lícula que explica la seva vida i se’ls pot trobar actuant als principals festivals amb molt d’èxit com la seva recent actuació al Mallorca Live Festival.

La nit continuarà amb dues actuacions més, que la transformaran en una de les més especials d’aquest estiu a la Costa Brava ja que a banda de la música de club de Locomía, hi haurà dos concerts molt esperats de dues de les cantants catalanes amb més projecció i èxit del moment.

Chanel, la cantant veïna d’Olesa de Montserrat que va enlluernar tothom amb les seves actuacions al Benidorm Fest i a Eurovisión 2022, i que ha publicat cançons de tant èxit com “SloMo” o “Clavaito” amb Abraham Mateo, actuarà el pròxim 21 de juliol al festival Sons del Món de Roses. I la cantant de Tiana Vicco, autora de “Nochentera”, que de ben segur serà una de les cançons de més èxit aquest estiu. La 16ª edició del Sons del Món proposa un cartell artístic de primer nivell que segueix confirmant el festival com una de les grans cites de l’estiu a la Costa Brava. La Ciutadella de Roses, un espai patrimonial de primer ordre, es tornarà a transformar en un dels grans espais escènics del país amb propostes internacionals de primeríssim nivell com The Jacksons, també coneguts com a The Jackson 5, una de les bandes cabdals del la història de la música. També passarà pel festival l’”Organique Tour” de la cantant francesa Zaz, en un dels dos únics concerts que farà a Catalunya aquest any. I l’inclassificable violinista Ara Malikian, capaç d’aconseguir gràcies a concerts sorprenents que persones aficionades i alienes al món del violí quedin enlluernades per aquest instrument clàssic.

El Sons del Món acollirà també artistes estatals tan consolidats com Raphael, una llegenda viva de la música amb cançons que traspassen generacions, que enguany està celebrant els seus 80 anys amb la gira “Victoria”, on ofereix concerts memorables. També passaran per Roses propostes més emergents com el jove cantautor Guitarricadelafuente, que presentarà al festival el seu disc debut La Cantera, un disc íntim de pop que beu de la tradició i que experimenta amb sonoritats urbanes.

En la seva aposta habitual pel talent català, el Sons del Món ha programat grans noms com Sopa de Cabra que, després d’omplir el Palau Sant Jordi amb la gira dels 30 anys del Ben endins, aquest any només faran dos concerts i un d’ell serà a Roses. Una altra cita única a Catalunya serà el concert d’Antonio Orozco de la gira “Mitad Antonio Mitad Orozco”, que oferirà un gran concert de pop-rock pensat especialment per cantar, ballar i gaudir dels grans èxits de la seva carrera. Stay Homas actuaran per tercera vegada al festival i ho faran per presentar el seu segon disc, Homas. Obrirà la seva nit, Julieta, l’artista que està triomfant per tot el país amb una aposta que barreja el pop i l’electrònica i que sap jugar amb la sonoritat i la posada a escena de les músiques urbanes.