La Ciutadella de Roses acollirà del 16 al 23 d'agost una nova edició de Nits de Circ. Aquest esdeveniment arriba a la tercera edició, la qual s'ha presentat aquest matí des de la fortalesa rosinca, havent-se consolidat tant a la població altempordanesa com a Besalú arribant als 21.000 espectadors en dos anys, 12.000 dels quals en l'estiu del 2022.

Joan Plana, alcalde de Roses, ha exposat que «ens fa molta il·lusió poder presentar de nou aquesta relació que posem en escena entre Roses, el festival i Besalú», cosa que ha volgut exemplificar com «una custòdia compartida d'una criatura entre dues parts molt ben avingudes, les quals són molt representatives de tota província de Girona». Per la seva banda, German Mas, segon tinent d'alcalde de Besalú, ha manifestat que «Nits de Circ per Besalú és un dels pilars tan turístics i culturals del nostre poble i és un goig que torni del 9 al 12 d'agost». Tot seguit, la regidora de Turisme de Roses Montse Mindan ha pres la paraula per dir que «la part més important per nosaltres és que tornem a presentar un projecte de qualitat i poder oferir projectes que puguin aportar afluència de gent que com a municipi turístic és el que desitgem».

Enguany, Nits de Circ arriba amb «el més difícil encara», segons Genís Matabosch, president de Circus Arts Foundation i director d'aquest espectacle circense. En aquesta tercera edició hi predominen els espectacles aeris que «faran aixecar el cap per descobrir» els trapezis volants de The Flying Henriquez, el cercle aeri d'Alexandra Sazonova, el màstil xinès de Duo Acero, els funàmbuls a gran alçada de la Marin Family i les cintes aèries de Giselle Souza. Tots aquests números comptaran amb un teló de fons únic: «els cels de les nits d'agost màgiques primer de la Garrotxa i després els cels que la tramuntana pentina i neteja amb l'olor de mar aquí a l'Alt Empordà», ha exposat Matabosch.

Aquests artistes no són els únics que actuaran sota aquesta carpa celestial, sinó que s'hi sumaran els malabars de rebot de Sergio Paolo, el llançament de ganivets i destrals de Blade 2 Blade, la comicitat de Matute i el mà a mà del Duo Vitalys, els artistes que tancaran totes les funcions i que ja són coneguts a les comarques gironines pel rècord mundial en l'ascens en equilibri de cap a cap de les escales de la Catedral de Girona. D'aquesta manera, la tercera edició d'aquest esdeveniment circense comptarà amb nou atraccions internacionals de qualitat amb un total de 24 artistes d'onze nacionalitats diferent. «Tenir quelcom singular en un món tan globalitzat et fa ser especial», ha afirmat el director de Nits de Circ.

Com no podia ser de cap altra forma, Genís Matabosch ha confirmat que un any més la Paris Circus Orchestra serà l'encarregada d'amenitzar l'arribada del públic i d'acompanyar musicalment les actuacions dels artistes que actuaran a Roses i Besalú.

La solidaritat entra en escena

«Tenim l'objectiu que la màgia del circ també pugui donar un cop demà més que merescut a algunes entitats de les dues poblacions on actuem», ha dit Genís Matabosch. En la segona edició alguns artistes de Nits de Circ van fer una representació a la residència Pi i Sunyer de Roses i es va destinar part de la recaptació a Càritas Garrotxa i a Roses contra el Càncer. En aquesta ocasió la donació es destinarà de nou a Càritas Garrotxa i a l’Associació Tramuntanets de Roses.

La segona fase de Circusland

Circusland, el Palau Internacional del Circ, es va inaugurar el 2021 a Besalú després d'haver-se plantejat diferents ubicacions, entre les quals la Casa Nouvilas de Figueres opció que va ser desestimada pel ple municipal figuerenc convertint-se en un dels motius pels quals el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or va acabar marxant a Girona. Actualment, aquest ja és un projecte plenament consolidat, motiu pel qual s'han iniciat les obres de rehabilitació perquè «la segona fase sigui una realitat l'any que ve», ha anunciat Genís Matabosch.