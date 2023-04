L’escriptor Jaume Valor va ser l’escollit per l’editorial Spècula per presentar-se en societat amb el llibre Les causes invisibles. Després de presentar-se fa unes setmanes a Figueres, aquest dijous, a les 7 de la tarda, aterra a Ca l’Anita de Roses, on l’autor conversarà amb l’editor Jordi Casals.

Les causes invisibles seduirà als amants de la història, les intrigues polítiques i les aventures. Aquest impressionant artefacte edificat per Jaume Valor, qui ha defugit «les invencions no versemblants» a l’hora d’escriure, és, sens dubte, «un llibre de gènere i aventures» que parteix de la fictícia mort en atemptat de Napoleó.