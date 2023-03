A partir del dissabte, 1 d'abril, s'inicien les visites guiades a la casa de la família dels Dalí -Casa Mas Roger- de la plaça de la Palmera, on el pintor hi va passar la seva etapa de joventut i adolescència, ampliant així l'oferta turística de la ciutat.

Aquesta iniciativa té com a objectiu poder mostrar el patrimoni de l'edifici Modernista, dissenyat per l'arquitecte Josep Azemar i per altra banda, conèixer les estances del domicili familiar dels Dalí (entre els anys 1912 i 1929) situada a la segona planta (dormitoris, cuina, menjador, el safareig i el terrat des d'on es va inspirar per a la creació de moltes de les seves obres). La casa també va allotjar el poeta Federico Garcia Lorca i al cineasta Luís Buñuel en les seves estades a Figueres.

Es va fer una prova pilot la tardor passada i va ser un èxit de públic.

Les visites s'iniciaran el dissabte 1 d'abril a les 11 del matí. El preu és de 15 euros la tarifa general, 10 euros la tarifa reduïda (d'11 a 17 anys, estudiants majors de 18 anys, Carnet Jove, jubilats, persones amb carnet de discapacitat, de família nombrosa i de família monoparental) i gratuït fins a 10 anys.

També s'han programat visites pel dilluns 1 de maig (festiu), el dissabte 13 de maig, el dissabte 3 de juny i el diumenge 25 de juny, i s'allargaran tot l'any.