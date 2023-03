La tercera edició del Festival Istiu, de Castelló d’Empúries, tindrà lloc del 3 al 9 de juliol i s’inaugurarà amb una producció pròpia, un concert conjunt de Kelly Isaiah, vocalista de la banda lleidatana Koers, i la Vicens Martín Dream Big Band. El cantant i músic lleidatà d'origen nigerià i la formació uniran la seva creativitat per oferir una actuació inèdita amb una selecció de grans hits de la música soul i estàndards de la música nord-americana dels anys 30 i 40. Impulsat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, el festival Istiu s'allarga durant una setmana, de dilluns a diumenge, i inclou una quinzena d’actuacions en espais amb encant tant del centre històric com d'Empuriabrava. L’esdeveniment musical ofereix una programació variada i de qualitat amb la voluntat d’arribar a tota mena de públics.

Aquesta edició de l'Istiu acollirà la presentació de nous treballs de diferents grups musicals de referència del país. Serà el cas de Ginestà. La banda encapçalada pels germans Júlia i Pau Serrasolsas presenta al Festival ISTIU el seu disc Suposo que l'amor és això, el seu tercer treball. La banda proposa una nova sonoritat, més sofisticada i contemporània, amb melodies electròniques i sintetitzadors que acompanyen unes lletres dolces i sinceres. Pol Batlle també arriba a l’iSTIU amb el seu primer disc sota el braç. El músic ha obert una nova etapa amb la publicació del seu primer treball que porta per títol Salt mortal, impregnat d’un particular folk metafísic. El músic actuarà al festival acompanyat per la seva parella, la cantant i trombonista Rita Payés, per oferir-nos un viatge musical ple d’intimitat consumada i de poesia del gest.

Nou disc de Lildami

El festival també acollirà un dels primers concerts de presentació del nou disc de Lildami, que acaba de publicar el seu tercer àlbum, Dummy, amb el qual es reivindica a ell mateix i a la seva trajectòria. Serà una gran oportunitat per gaudir de prop del cantant terrassenc, que s’ha consolidat com el portaveu de la música urbana en català. Finalment, programa l’actuació de Marc Timón que acaba d’estrenar Amalia, el seu àlbum de debut en el món del pop com a compositor i cantant. Director d'orquestra i creador de multitud de bandes sonores, música simfònica, jazz o comèdies musicals, el castelloní presenta a la seva ciutat natal el seu treball més personal.

Els artistes que completen el cartell són Magalí Sare -que presenta el seu segon disc com a compositora titulat Esponja-; Anna Andreu -que actuarà acompanyada per Marina Arrufat-; River Omelet -el trio d'indie-folk que presenta el treball Come in, you'll see the flat-, Madame Mustash -el nom artístic de la compositora i cantant de Roses Anna Gratacós-, Stene Moshka i Alex Dee.

El festival també programa una doble sessió de DJs amb Miqui Puig, l’exlíder de Los Sencillos, DJ Fonki Cheff i Weronika Banaszek. Hi haurà una sessió de tarda, Una tarda a la pista, per a públic familiar i una altra de nit, Una nit a la pista, per a públic adult. Totes aquestes actuacions s’afegeixen a les ja anunciades d’Albert Pla amb Diego Cortés i de Manu Guix. Aquests dos concerts, que es van posar a la venda fa quinze dies, ja han venut més de la meitat de l’aforament.

Concerts a preus populars o gratuïts

D'altra banda, afegir que tots els concerts es posen a la venda a preus populars o gratuïts . En el cas dels concerts de pagament, aquest any, el festival mantindrà la seva política de preus econòmics i la majoria d’actuacions costaran entre 5 i 20 euros. En tots els casos cal formalitzar la compra o la reserva al web del festival www.istiu.com. També es poden adquirir les entrades a les oficines de turisme de Castelló i Empuriabrava.