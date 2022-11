Vint-i-quatre hores després de l’encesa de les llums nadalenques, Figueres ha celebrat la inauguració del mercat de Nadal.

La Nadalina, una nina del Museu del Joguet, s’ha escapat com sol fer per aquestes dates i s’ha desplaçat fins a la Rambla acompanyada del seu amic: en Fumera. Els dos han enfilat Rambla amunt on la contacontes Bel Bellvehí els esperava a l’escenari.

Desenes de persones s'han concentrat per gaudir de la màgia d'en Fumera que ha provocat l'inici dels espectacles audiovisuals que acompanyarà les parades del Mercat fins al dia 24 de desembre. Pessebres, tions, embotit, vi calent, arbres... són alguns dels productes que es poden adquirir en els diferents punts de venda que es poden trobar en aquest espai emblemàtic de la capital de l'Alt Empordà.

Tot seguit, han baixat de la plataforma i rodejats de mainada han explicat un conte i han cantat dues cançons en honor a l’emissari dels Reis d’Orient. Una acció que han repetit als peus de la Monturiola durant el passeig pel mercat que han fet aquests personatges mítics del Nadal figuerenc.

A més, durant aquesta estona s’ha pogut veure en directe com en Fumera ha anat desapareixent i apareixent en diferents punts de la Rambla, fins que finalment s’ha esfumat.