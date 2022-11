La colla Dolça Tardor celebra les dues dècades de la companyia amb l’estrena d’un nou espectacle anomenat Feliços anys 20, feliços 20 anys el 13 de novembre a Figueres. Ita Custey, responsable de la direcció, explica que «aquesta serà una gran funció amb moltes sorpreses per als assistents». I ens en revela dues: hi haurà dos escenaris, l’espectacle comença amb una rua a la Rambla de Figures amb cotxes antics amb els quals arribaran al Teatre El Jardí i després de la funció hi haurà pastís i cava per a tots els assistents. Custey també destaca que hi haurà nombrosos números de ball amb música dels anys 20, 30 i 40.

Aquest espectacle s’havia d’estrenar el 2021, però la companyia va decidir ajornar-lo per les restriccions derivades de la pandèmia. De les seves funcions, la fundadora i ànima de la colla de playback, Rosa Maria Malé, en destaca el vestuari. «El canviem sencer a cada número, i en alguns arriben a sortir fins a trenta persones a l’escenari. Pensa que podem arribar a tenir fins a cinc-cents vestits per a un espectacle. A casa, tinc cinc habitacions i dues ja són de la Dolça Tardor», afirma Malé. De fet, un dels principals motius pels quals no actuen fora de Figueres és tot aquest material. «Amb els viatges, l’escenografia i els vestits es desmilloraven molt», admet Ita Custey, que agraeix l’oportunitat de poder representar els muntatges a El Jardí amb tots els avantatges i facilitats que els suposa. Ara que la colla Dolça Tardor té vint anys, també ha publicat el llibre Dolça Tardor, 20 anys ballant, un recull fotogràfic que inclou textos escrits per dos integrants de la companyia figuerenca. La idea de fer aquest llibre va sorgir durant el confinament. Ita Custey publicava cada dia una fotografia a les xarxes socials Instagram i Facebook amb la voluntat que la formació no morís durant tot el temps que no van poder actuar per la pandèmia. En aquest sentit, els dos companys descrivien les fotografies. Així han recollit un centenar d’imatges amb «textos i escrits molt macos» que permeten resseguir aquestes dues dècades d’història, de vivències i de records compartits.