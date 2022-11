Camises de colors, faixes i gralles van conquerir la plaça de l’Ajuntament de Figueres el passat diumenge 6 de novembre. Els Merlots de Figueres van celebrar-hi la diada castellera de fi de temporada acompanyats de Colla Jove de Barcelona i els Maduixots de l'Alt Maresme.

Durant aquesta jornada la Colla Castellera de Figueres va aixecar un 3 de 7, un 4 de 7 amb agulla, un 4 de 7 i un pilar de 5. Per la seva banda, la Colla Jove de Barcelona va fer dos pilars de 4, un 4 de 7 amb agulla, un 5 de 7, un 3 de 7 amb agulla, un pilar de 5 i dos pilars de 4. Finalment, els Maduixots de l'Alt Maresme van mostrar construccions com dos pilars de 4, un 4 de 6, un 3 de 7, un 2 de 6, un pilar de 5 i dos pilars de 4.

Tot i que els de la camisa lila van celebrar aquest final de temporada, aquesta setmana viatjaran fins a la capital catalana per aixecar castells a la Diada de Tardor de la Colla Jove de Barcelona, on també hi actuaran els Castellers de Cornellà.