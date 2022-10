Tal com s'exposa al Catàleg de Gegants Centenaris de Catalunya (2015), “els gegants Moros de Figueres són els gegants més antics que es conserven actualment a la ciutat". El text, sota la coordinació de Lluís Ardèvol i Julià, exposa que "tot i que no són clars els seus orígens, hom creu que la parella data de mitjan segle xix. Amades, en el seu llibre Gegants, nans i altres entremesos, ja ens esmenta que, malgrat els seus esforços per buscar-ne documentació, el resultat fou en va. Però a la vegada ens assegura que ja existien des de mitjan segle xix, juntament amb el capgròs anomenat Berruga, que els obria el pas a les cercaviles. També ens esmenta que molt probablement les seves testes foren fetes a Olot. No obstant això, les primeres referències escrites sobre els gegants les trobem l’any 1876, on se cita l’estrena de vestits nous, vestits que van costar un total de 400 pessetes”.

El mateix Catàleg de Gegants Centenaris de Catalunya explica que el nom popular de Gegants Moros es deu que un dels abillaments més comuns era el de reis moros i que també són coneguts com Aben Amar Mustafà i Sydrak-Ester. L’any 1914, van ser restaurats, els van canviar l’aspecte i es va aprofitar l’ocasió per vestir la parella de nou, aquesta vegada a l’estil grec. El 19 de febrer de 1939, just acabada la Guerra Civil, les tropes hostatjades al Teatre Municipal (l’actual Museu Dalí) hi van calar foc i malauradament el recinte es va cremar. La parella va ser salvada, tot i que la geganta en va resultar amb la cara cremada. Per tapar-ho, se li va posar un vel i es va mantenir com a mora. No obstant això, diverses caigudes de la parella, sobretot de la geganta, i les reparacions desafortunades van propiciar que es mantingués aquest estil de vestir. L’any 1975, a causa del seu pes elevat i del seu mal estat de conservació, van deixar de sortir i es van guardar en unes dependències municipals. Els gegants foren substituïts per una nova parella de gegants, els actuals Valeri i Indika, una parella adquirida a l’Aragonesa de Fiestas. A mitjan dels anys vuitanta els gegants van ser localitzats en un magatzem municipal i cedits al Museu del Joguet en exposició permanent, juntament amb els bustos vells dels gegants Janet i Justa. Atès el mal estat de conservació de les figures, a mitjan del 2000 el museu va decidir que la parella fos guardada als magatzems del Museu del Joguet amb la intenció de restaurar-los a fons per poder-los exposar dignament més endavant. Aquesta setmana s’han iniciat els treballs de restauració de les figures geganteres del segle XIX -anomenades Gegants Moros o Abden Amar Mustafà i Sydrak-Ester- amb el trasllat de les dependències del Museu del Joguet de Catalunya a una sala del Teatre el Jardí. Els treballs estan cofinançats amb fons propis de l’Ajuntament de Figueres, atès que n’és el propietari, i un 25% que aporta la Generalitat de Catalunya a través de la subvenció per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l'any 2022.