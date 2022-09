El Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell arriba a la 28a edició, recuperant la normalitat després dels anys marcats per la pandèmia. Del 5 al 12 d’octubre oferirà una quinzena de propostes com xerrades, espectacles i concerts per a tots als públics a diversos espais del centre de la vila.

El nexe estret entre el cinema i el jazz serà el punt de partida del festival amb Jordi Dorca, divulgador i tècnic del Museu del Cinema de Girona, que repassarà amb exemples quina ha estat aquesta relació i les pel·lícules i bandes sonores més icòniques d'aquesta perdurable connexió entre dues de les manifestacions culturals més populars dels darrers anys. El dijous 6 d’octubre, a la tarda, la Companyia Pauerkids oferirà un espectacle familiar i pedagògic, on la música hi té el paper protagonista.

Seguint amb les propostes filmogràfiques, l’Associació Cine Club Garbí ha organitzat pel divendres al vespre al Teatre Municipal de Palafrugell, la projecció de la pel·lícula Acordes y desacuerdos, escrita i dirigida per Woody Allen.

El dissabte 8 d’octubre, a les 12 h, l’Energia Big Band i els Combos de l’Escola de Música de Palafrugell oferiran un concert de swing i estàndards de jazz a la Plaça Nova. Steffen Morrison, tocarà al vespre sent el primer artista internacional del festival. Morrison, l’esperit del retro soul presentarà Soul Revolution, un disc en el qual apel·la a les seves arrels al Surinam i que ja compta amb més dos milions d’escoltes a Spotify.

El diumenge serà el torn de la formació Funk Station, una banda amb un repertori on convergeixen el funk i el new orleans més clàssic al costat del r&b i neo soul de les últimes dècades. El grup jove d’edat, Hönk Quartet oferirà una fusió d’estils com el blues, el jazz, el soul i el funk. I per acabar la jornada, Pepe Rivero Trio i Ángela Cervantes, en col·laboració de la saxo tenor Ariel Bringuez, presentaran el nou treball discogràfic, Ones i Arenes.

Marcel Tomàs, la Girona Jazz Project i la companyia Cascai Teatre portaran el dimarts 11 d’octubre al Teatre Municipal de Palafrugell un espectacle on teatre i música s’uneixen per acostar el món del jazz a tots els públics. I per últim, el 12 d’octubre, Lluís Coloma & His Musical Troupe posaran punt i final al festival presentant el seu nou treball discogràfic Trip to Everywhere.

A més a més, el 25 de setembre, l’1 i el 2 d’octubre es podran gaudir de concerts de jazz acompanyats de vermuts, tapes, còctels, copes o sopars diversos establiments de Palafrugell.

Després de l’absència del festival l’any 2020 per la pandèmia i malgrat les restriccions, el regidor de cultura de l’Ajuntament de Palafrugell, Josep Piferrer, destaca que l’edició anterior “va tenir bona acollida per part del públic”. La 27a edició del Festival, que es va tancar amb un resultat molt satisfactori donat que es van exhaurir les entrades de tots els concerts, menys dos. I en el cas dels que no va arribar a omplir, es van quedar a un aforament molt elevat, situant-se entre el 80 i el 90% amb un aforament que, òbviament, estava marcat per les restriccions sanitàries derivades de la Covid-19.

Història del Festival

L’any 1990, el Patronat Municipal de Turisme de Palafrugell iniciava un seguit de concerts de jazz als Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell amb el nom de Festival de Jazz Costa Brava, els quals tenien lloc durant els mesos de juliol i agost. L'any 2000, amb el mateix format, el festival passa a ser organitzat per la Fundació Caixa de Girona i, l'any 2001, s'integra en els Festivals d'Estiu de Caixa de Girona per esdevenir l'any següent el Festival Jardins de Cap Roig, nom amb què encara s'organitza. El titular del Festival de Jazz Costa Brava és l'Ajuntament de Palafrugell; per això, l'Àrea de Cultura va decidir recuperar-lo l'any 2006.