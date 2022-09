La 30a edició de Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries ha estrenat la Nit de foc i la Fàbrica Gòtica amb un gran èxit d'acceptació per part del públic. Es tracta de dues de les principals novetats d'enguany, conjuntament amb el màpping que es va projectar aquest divendres a la nit a la façana de l'església de Castelló, coneguda popularment com la Catedral de l'Empordà. Tot i així, el sopar medieval (que va exhaurir les 400 entrades disponibles), el mercat o el torneig segueixen essent les propostes més multitudinàries en aquesta fira medieval on cada any es congreguen unes 40.000 persones.

Castelló bull de gent amb el trentè festival Terra de Trobadors coincidint amb la Diada Aquest divendres es va donar el tret de sortida a la 30a edició de Terra de Trobadors, la fira medieval de Castelló d'Empúries, amb algunes novetats. Enguany s'ha centrat l'edició en la construcció de la basílica de Santa Maria. Durant la primera nit s'ha fet un màpping a la façana de la basílica que ha recreat la construcció d'aquest temple. Durant la primera nit també s'ha estrenat la Nit de foc amb el camí a l'infern i l'espectacle de foc 'Horun la liberté', a càrrec de la companyia francesa Imaziren. Aquesta novetat va congregar un important nombre d'espectadors en la primera nit del certamen medieval. La construcció de la Catedral de Castelló inspira el 30è aniversari de Terra de Trobadors Una altra de les novetats que ha tingut un important nivell d'afluència és la Fàbrica Gòtica, un espai de recreació històrica que permet als visitants conèixer alguns dels oficis artesans i part de la maquinària que es van fer servir per construir la basílica de Castelló d'Empúries. En aquest espai s'hi ha construït una gran bastida que ajuda a viatjar en el temps per descobrir com es feia la construcció de grans temples. Tot i la bona acceptació d'aquestes noves propostes, les activitats més multitudinàries segueixen sent el sopar medieval (que va exhaurir les 400 entrades disponibles), el mercat o el torneig. Es preveu que en aquest cap de setmana 40.000 persones passin per Castelló d'Empúries per visitar la fira medieval, una de les més importants d'Europa i que ha estat dos anys aturada a causa de la pandèmia.