El bon temps i l'extensa programació preparada per l'organització han dut milers de persones, aquest cap de setmana, a Castelló d'Empúries. Tothom gaudeix de la trentena edició d'un festival Terra de Trobadors que, enguany, està dedicat a la construcció de la catedral de Santa Maria. Els carrers i places de la vila medieval són escenari de tota mena d'activitats i representacions amb la ribera del pont Vell com a nou punt de trobada destacat del programa. El mercat, les lluites, les representacions i les activitats a peu de carrer fan de Castelló la capital medieval de l'Empordà durant tot el cap de setmana, coincidint amb la Diada de Catalunya.