Amb més de 250 activitats torna, aquest divendres i fins diumenge, «un dels festivals de recreació històrica de referència al país», tal com el descriu l’alcalde Salvi Güell. Es tracta del Festival Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries que enguany s’enfunda els millors vestits de gala per celebrar el trentè aniversari. Prenent com a eix temàtic la construcció de l’església de Santa Maria, més coneguda com la Catedral de l’Empordà, s’han bastit noves propostes al seu entorn com la Fàbrica Gòtica on picapedrers, fusters o vitrallers reviuran aquests vells oficis que van servir per aixecar-la, i un màping sobre la seva façana, dissabte a la nit i en diferents passes. També es proposa una programació nocturna potent i l’ampliació de la zona de recreació història al Pont Vell que tenen per objectiu interpel·lar el públic i fer-lo partícip de la festa.

Després de dos anys sota mínims –el primer en blanc i el segon amb restriccions–, les ganes de tornar a viure un Terra de Trobadors «amb normalitat» són ben vives. El programa, que tiren endavant entre l’Ajuntament i una vintena d’entitats, no deixa ni un bri de dubte. A banda dels actes més tradicionals i emblemàtics com el mercat medieval, que ja obre portes divendres a les 5 de la tarda, el sopar i el torneig, les noves companyies no fan ombra a les veteranes, com els Berros de la Cort o Cremallera Teatre, i comparteixen escenari per omplir, de música i espectacle, carrers i places, al llarg dels tres dies que s’allarga del festival. «Busquem la participació activa del visitant», assegura Güell qui també anima als veïns del poble a sumar-se a la festa engalanant els balcons amb alguns dels deu nous domassos que han creat, a partir d’una investigació històrica, i que remeten a les famílies i confraries que van ajudar a finançar econòmicament la construcció de la Basílica. També els agraeix, als veïns del nucli històric, la paciència, ja que durant el Festival tota la zona es tanca al trànsit rodat, tot i que se’ls ofereix pàrquing a l’exterior.

«Aquest és un festival únic a la península», assegura el seu director artístic, Guillem Fernández-Valls. La seva apreciació després d’haver-ne viscuts molts arreu del continent com a mestre d’armes de la companyia Drakonia no és banal. La seva voluntat, i la del seu equip, és que el festival prengui «nova vida», però sense excloure les reminiscències dels primers anys, aquelles que van assentar els pilars de la festa. Com un primer gest, s’ha volgut recordar una de les figures claus d’aquells anys, l’actriu Dolça Vilallonga, que encarnava la bufona de la Cort i que va ser-ne directora teatral al llarg d’una dècada. Així, l’artista local Aida Piris l’ha dibuixat i l’obra decora el got reciclat del festival.

Que aquesta festa, per on passaran enguany uns dos-cents artistes, pot continuar creixent ho evidencia l’aposta que fan els organitzadors per altres zones del poble com el Pont Vell on l’any passat ja es van iniciar algunes recreacions històriques que enguany s’ampliaran al Passeig de les Oques amb campaments, demostracions d’oficis, torres de setge i catapultes. No faltaran escoles de combat, tallers de ceràmica i feltre i jocs col·lectius.

Un dels plats forts del festival, que enguany s’ha volgut potenciar per allargar l’estada del públic al poble, són els espectacles nocturns. Així, la nit de divendres s’estrena la Nit de foc que inclou el muntatge El Camí de l’Infern dels Senyors del Foc, al Rec del Molí. Se li suma la companyia francesa Imaziren i Les Vaguabondes de Toulouse. Aquesta darrera també actua dissabte, a la zona fora muralles, moment en què es viurà el corretavernes. Pels qui desitgin certa calma, Albaluna actua al pati del Palau dels Comtes.

Submergir-se en l’espectacle vestint indumentària medieval

Hi ha moltes maneres de viure el festival Terra de Trobadors. Com un visitant anònim que es passeja per les places i carrers observant i gaudint dels espectacles de carrer o, si es vol anar més enllà, submergint-se en el mateix esperit de la festa interactuant i formant-ne part. Així, els organitzadors posen a l’abast dels visitants la possibilitat de posar-se vestits d’estil medieval i, així, viure-ho més intensament des de dins. Fins aquest diumenge, doncs, tant els poden llogar com comprar al rober de Càritas, ubicat al carrer Gallines, 10. Aquest gest, a més, té un caràcter solidari, ja que tots els beneficis reverteixen en aquest servei social. El rober resta obert de 18 a 21 hores i, aquest dissabte i diumenge, de 12 a 14 hores, també. Tots aquests vestits formen part del fons de vestuari de l’Ajuntament.

Com cada any, el festival busca referents històrics i enguany el lideratge del comte Ponç Hug III (v.1205-1269), fill d’Hug IV d’Empúries i Maria de Vilademuls. El seu regnat va ser força plàcid i coincidí amb un temps de bonança i cap fet d’armes. Això ha dut als organitzadors del festival a mirar més cap al teixit social, a investigar i divulgar com eren els castellonins d’aquells temps, com vivien, quines eren les trames que es teixien entre les famílies amb possibilitats.