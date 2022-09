El cicle de conferències Miquel Pujol Canelles, reconegut estudiós del passat castelloní, entre altres matèries, diversifica enguany els seus interessos i no només proposa les habituals conferències sinó que les amplia amb un concert de música, la presentació, divendres, del número 20 de la revista Mot so razo que inclou un dossier central dedicat a la construcció de la Basílica. Tot seguit, es fa una taula rodona sobre el mateix tema on participaran Anna Maria Puig, Josep Maria Gironella, Gerardo Boto i Francesca Español. Modera Marina Navàs.

Dins l’apartat musical destaca la presència del musicòleg i intèrpret Gérard Zuchetto, un dels referents dins la interpretació de música de trobadors al món, que té previst actuar dissabte a les 6 de la tarda al Convent de Sant Agustí amb el grup Trobadours Art Ensemble. Zuchetto, que manté un vincle molt especial amb aquest festival, ja que va actuar a la primera edició, també ofereix una xerrada diumenge sobre l’art de trobar. L’espai, el mateix Convent a les 5 de la tarda.