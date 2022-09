A banda dels tradicionals i emblemàtics –sopar medieval, que es fa divendres a la nit, i el torneig medieval memorial Fernando Arnau, de dissabte– un dels pilars del Festival Terra de Trobadors és l’animació teatral i musical al carrer. Enguany, ja sense les restriccions obligades de la darrera edició, tots els racons del nucli històric bulliran d’activitat gràcies a desenes d’espectacles de petit format, la gran majoria d’aquests itinerants i que es representen en diferents horaris, d’una trentena de companyies d’arreu de l’Estat. Entre aquestes propostes, però, també cal destacar les aportacions de les entitats locals que enriqueixen el cartell amb produccions pròpies que sempre tenen molt bona acollida entre el públic com és el cas de la recreació del cau de bruixes al Convent de Santa Clara amb l’Associació Cultura i d’Esbarjo.

Qui visita Terra de Trobadors no surt mai indemne. Si va en pro de capbussar-se en una altra època, ho aconsegueix i si només vol passar una bona estona, també. Hi ha propostes que converteixen al visitant en mer espectador com és el cas dels espectacles de carrer. Entre aquests cal destacar la batalla campal que té lloc, tant dissabte com diumenge, al campament del Pont Vell, un muntatge de teatre i lluita a càrrec de Despertaferro, la Cort d’Empúries i els Arquers del Comtat.

Altres propostes exigeixen la intervenció del públic. És el cas dels diferents tallers que s’organitzen com un de ceràmica i un altre de feltre de llana, un espai munta-titelles amb Galiot Teatre, un taller de danses medievals amb l’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries i l’Os Pedrer al pati del Palau dels Comtes, el tir amb catapulta o un taller de mocadors artesanals amb la Colla del 6 al 9, a la plaça Jaume I o un de fabricació d’una espelma amb l’apicultor Pau Noguera, a la plaça Josefina Gambús, entre altres. També s’ha programat una escola de cavallers o la Petita Guàrdia per aprendre tècniques de cavallers o sessions de tir amb arc.

Amb la voluntat d’anar esponjant el centre històric, els organitzadors, amb els anys, han anat omplint d’activitat altres racons de la vila. Aquest és el cas del pàrquing de l’Ecomuseu-Farinera, o Rec del Molí o fora muralles, com se l’anomena, on s’instal·len diverses atraccions medievals. Aquí també es proposa, per primer cop, un escape room, Les veus del passat, que ha creat especialment Customazed.

Un dels al·licients del festival és la possibilitat de passar tot el dia a la vila, ja que, a banda dels espectacles, un es pot passejar per les parades del mercat medieval o degustar cuina de l’època. De fet, enguany algunes de les dotze tavernes disperses pel nucli ofereixen especialitats gastronòmiques d’aquells temps que recreen.