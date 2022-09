La música té un destacat protagonisme dins el Terra de Trobadors. Per diferents racons del poble, i al llarg de tres dies, la música ressonarà. Un dels moments claus es viurà, però, dissabte a les 11 de la nit, quan el grup portuguès Albaluna actuarà al pati del Palau dels Comtes. Com explica el director del Festival, Guillem Fernández-Valls, la formació ha preparat un muntatge especialment pensant en Castelló, excloent els instruments moderns.

Albaluna és una banda de sis membres fundada el 2010 i liderada pel multiinstrumentista i compositor Ruben Monteiro. El grup es dedica a la recerca musical, històrica i cultural i a la creació i arranjament de peces musicals. El seu treball es basa en un diàleg permanent entre la música antiga i la contemporània. Els músics s’inspiren molt en el flux cultural que uneix els pobles al voltant del mar Mediterrani i les tres cultures que defineixen el patrimoni civilitzat de la península Ibèrica. Albaluna destaca pel seu espectacle enèrgic, ple d’aromes musicals diferents, que abraça diversos gèneres, com la música del món, el rock progressiu i el metall així com el folk i la fusió. La primavera del 2021, la banda va presentar Heptad, un viatge introspectiu inspirat en les cultures antigues de les Rutes de la Seda. Una peça intensa i sense límits que combina música, poesia i dansa.

A banda d’Albaluna, dissabte i diumenge es podrà escoltar al sextet tradicional gallec Acibreira, que enguany justament també compleixen trenta anys d’existència, així com seguir els ritmes dels Berros de la Cort, Sübitus, Nel de l’Ostau i l’Os Pedrer. Qui prefereixi quelcom més tranquil pot decantar-se pel cicle So de Lonh que inclou tres propostes. De dijous a dissabte, Juan Carlos Asensio imparteix un taller de cant pla a l’escola de música; dissabte a les 7 de la tarda, a la Basílica, Locus Desperatus i Schola Antiqua ofereixen el concert Novellae Scholae Discipuli i, finalment, dissabte i diumenge, a la capella de Santa Clara, té lloc l’espectacle infantil La juglaresa.