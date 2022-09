L’Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc comença un nou curs amb més ganes que mai. El centre d’educació ofereix una formació musical de qualitat, tant per a la mainada com per als adults que vulguin aprendre a tocar un instrument, així com obtenir de manera amena els coneixements necessaris per entendre i gaudir de la música i les seves branques.

L’Escola de Música del Casino Menestral ofereix diversos projectes pedagògics propis, per tal que els alumnes puguin escollir l’itinerari que més s’adeqüi a les seves necessitats. Ofereix també cursos per a tots els nivells i edats, començant per als més petits, de 4 anys, que poden participar en activitats de sensibilització musical per introduir-los dins aquest món; passant per cursos de grau elemental i professional d’instrument i llenguatge i, per què no, aprendre instruments tan coneguts com el piano, el saxofon o el contrabaix, o tan populars avui dia com l’ukulele o la bateria, i fins i tot es pot optar a estudiar producció musical.

Són moltes les opcions que ofereix l’Escola de Música Allegro del Casino Menestral, la qual, a més, també ofereix la preparació per obtenir el títol de grau professional.

De fet, molts músics de la comarca que a hores d’ara es dediquen al món musical han sortit del centre figuerenc.

Banc d’instruments

L’Escola del Casino disposa d’un banc d’instruments que els alumnes podran utilitzar en els inicis del seu aprenentatge. L’alumnat també pot sol·licitar fer ús d’espais i aules amb piano i bateries sempre que ho necessitin per estudiar.

L’escola té orquestra pròpia per a tots aquells alumnes que amb un cert nivell vulguin accedir-hi essent un bon objectiu per completar la seva formació. Es diu Orquestra Versatile. També hi ha una coral d’adults, Germanor Empordanesa.

L’Escola de Música del Casino Menestral ofereix matrícula gratuïta als nens i nenes de 4 a 6 anys, el segon membre d’una mateixa família i les persones majors de 65 anys. També a les famílies nombroses i monoparentals.

Les inscripcions es mantindran obertes tot el mes de setembre. Podeu fer-ho a través del web www.casinomenestral.cat, també per telèfon al número 972 678 666 i directament a la secretaria, de 18 a 20 hores.