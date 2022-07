El Teatro Real ha posat punt final al seu pas per la 36a edició del Festival Castell de Peralada amb la representació de l’òpera Nabucco, que aquesta nit ha omplert l’auditori del Parc del Castell per admirar l’obra que Giuseppe Verdi va compondre, dirigida en aquesta ocasió per Nicola Luisotti.

Nabucco és un drama líric dividit en quatre actes a partir del llibret de Temistocle Solera. L’obra que s’ha vist aquesta nit a Peralada -en format concert de dues hores de durada- és un cant a la llibertat que, en el moment de la seva estrena l’any 1842 a la Scala de Milà, va ser un símbol del Risorgimento davant la situació que vivien els pobles de la futura Itàlia sota el domini de la dinastia dels Habsburg. A més, aquesta òpera també representa la primera gran aproximació vocal al baríton amb estil i personalitat pròpia. Més tard també es va repetir a Macbeth, Rigoletto o Falstaff.

L’òpera narra la convulsa història de la família formada per Nabucco i les seves dues filles. Com a líder de Babilònia, és un home poderós i influent, però quan es consolida un canvi de paradigma el seu món s’ensorra. El rerefons de la història i del conflicte familiar i personal representat sobre l’escenari és una transformació total del món, amb l’inici d’una era que portarà a la caiguda de Babilònia. Abigaille, la primogènita de Nabucco intentarà salvar el sistema de forma desesperada derrocant al seu pare. Fenena, l’altra filla, buscarà la salvació canviant de bàndol. Aquesta és per tant, també la història de la caiguda d’una família i un enfrontament entre el que és antic i el que és nou, entre la burgesia i l’aristocràcia que és percebuda com a aliada odiosa del domini estranger.

La versió concert d’aquest gran títol imprescindible en la història dels grans coliseus d’òpera ha comptat amb les veus de George Petean (Nabucco), Anna Pirozzi (Abigalle) i Alexander Vinogradov (Zaccaria), entre d’altres. Es tracta d’una producció del Teatro Real, que també ha aportat el cor i l’orquestra sota la direcció de Nicola Luisotti.

Ell primer acte ha començat amb un lluïment per part del cor i l’orquestra titular del Teatro Real, l’Orquestra Simfònica de Madrid, que han fet gala del seu talent i la seva força i han arrencat els primers aplaudiments. Aquest primer acte explica com l’exèrcit de Babilònia s’ha fet amb Jerusalem i els jueus s’han refugiat en el temple. Zaccaria, ha fet presonera la filla del rei enemic, Nabucco, anomenada Fenena (Silvia Tro Santafé). Ella està enamorada d’Ismaele (Mario Rojas), nebot del rei de Jerusalem, que també està en el temple. Allà es declaren l’amor però apareix la germana de Fenena, Abigalle, que també està enamorada d’Ismaele. La història continua amb Zaccaria intentant atacar Fenena però amb Ismaele aturant-lo. Davant d’aquests fets Nabucco, ple de ràbia, saqueja el temple i ordena acabar amb els jueus.

Recollint diversos aplaudiments ha començat el segon acte, en el qual Fenena, convertida al judaisme, s’ha convertit en reina en el nom del seu pare Nabucco. Abigaille, mentrestant, ha trobat un document que afirma que és la filla il·legítima i decideix prendre-li el poder a la seva germana anunciant que el rei ha mort. Nabucco, en assabentar-se de les difamacions retorna a la ciutat i exigeix que li rendeixin honor. És aleshores quan del cel cau un llamp que li fa caure la corona, que és immediatament presa per Abigaille.

Després d’un breu recés, s’ha reprès la història amb un Nabucco enfadat i que és aconsellat pels sacerdots a aniquilar els jueus. Si ho fa, també haurà de morir la seva filla Fenena, que s’ha convertit a la religió de l’enemic. Els jueus, mentre esperen el seu càstig, treballen com a esclaus i entonen el tan reconegut Va pensiero, a Peralada interpretat amb un total protagonisme del cor del Real, molt aplaudit per part del públic.

Al quart i darrer acte, l’òpera ha recuperat la raó a l’adonar-se que la seva filla Fenena morirà i demana clemència al deu dels jueus. Disposat a recuperar el seu regnat, arriba just a temps per impedir l’execució. Abigaille es troba moribunda després d’ingerir verí, demana ser perdonada i intercedeix davant del seu pare per a que accepti el casament entre Fenena i Ismaele.

Convertida en un símbol de clamor per la llibertat i d’un cant davant l'opressió, Nabucco ha estat interpretada a Peralada per l’Orquestra Simfònica de Madrid, un cor format per 90 artistes i 8 solistes. Aquesta òpera produïda pel Teatro Real es va estrenar a la seva seu de Madrid el passat mes de juliol, 150 anys després que s’hi veiés per darrera vegada.

El repartiment l’han completat les veus de Simon Lim com a Gran sacerdot, Fabián Lara en el rol d’Abdallo i Maribel Ortega en el paper d’Anna.

La col·laboració entre el Teatro Real i el Festival Castell de Peralada va començar ja fa anys, amb la primera visita del Teatro Real a Peralada l’any 2006. Aleshores, amb la sarsuela Luisa Fernanda, obra de Federico Moreno Torroba en una producció amb Emilio Sagi amb Nancy Fabiola Herrera, Josep Bros i Carlos Álvarez com a protagonistes. L’any 2018 el teatre d’òpera de Madrid va tornar a fer parada a l’Empordà amb Jonas Kaufmann i Thaïs de Jules Massenet amb Plácido Domingo, Ermonela Jaho i sota la batuta de Patrick Fournillier. L’any passat, l’edició 2021, el festival també va comptar amb la participació de les bases estables del Teatro Real amb Tosca de Puccini amb Sondra Radvanovsky, Carlos Álvarez i Jonas Kaufmann també amb Nicola Luisotti al podi.