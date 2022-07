La figuerenca Dolors Roig Puig ha publicat el llibre 80+1 més enllà, un recull autobiogràfic en què parla sobre les seves «vivències» i les seves «reminiscències». El llibre ja està a la venda. La infermera jubilada va decidir recopilar els seus records perquè no es perdi la memòria de tot allò que van passar, en temps de postguerra, els figuerencs de la seva generació, i perquè vol que tota aquesta informació estigui a l’abast dels seus nou nets.

El 80+1 del títol del llibre fa referència a l’edat que té actualment. Ella mateixa reconeix que és fàcil donar sentit a les coses quan es poden explicar d’una forma senzilla. Però, per contra, ella mateixa es retrata com una persona curiosa que continua formulant-se preguntes i buscant respostes, constantment.

«El llibre és un compendi de parcel·les de la meva història. L’he dividit en dues parts, un per a les vivències i un altre per a les reminiscències. En les vivències parlo d’on vinc, qui soc, d’on he vingut, i les reminiscències són fets més puntuals de la meva vida, que recordo com a anècdotes que no tenen ni ordre ni concert», explicava recentment Dolors Roig Puig en una entrevista a l’Empordà. També va desvetllar: «La veritat és que em despullo més al llibre que si estigués despullada de veritat al mig de la Rambla. Diria que les vivències tenen molt a veure amb allò que ha viscut tothom de la meva generació. La meva vida és la vida de la Figueres dels anys 40 en amunt. Les reminiscències sí que són més personals».