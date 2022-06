Aquest divendres 1 de juliol tindrà lloc la segona edició de la Diada de la Fundació Salut Empordà, destinada als pacients ingressats i als professionals que treballen a l’entitat. Enguany, l’esdeveniment comptarà amb les actuacions de Clima i Germanes Massanet a l’Hospital de Figueres, i del quartet de professors del Casino Menestral Figuerenc al Centre Sociosanitari Bernat Jaume.

Un cop més, la Diada de la Fundació és possible gràcies a la col·laboració dels grups que hi actuen i d’empreses i entitats de l’Alt Empordà. A més dels concerts reduïts, durant el divendres s’oferirà una degustació per als professionals a càrrec de Bimba’s Cakes, Cuina 22, Bye Bye Blat! i Emporhotel, i s’habilitarà un photocall a l’Entrada principal de l’Hospital amb dos plafons de dos sanitaris a mida real.

L’esdeveniment s’emmarca en la voluntat d’acostar l’art a l’entorn hospitalari, i més concretament la música en directe, com a eina per a humanitzar l’assistència, fer els centres sanitaris més amables i millorar el benestar dels pacients ingressats i dels professionals.

Els primers hospitalers de Figueres

La Diada de la Fundació se celebra l’1 de juliol perquè aquest dia del 1313 el bisbe Guillem de Vilamarí va presidir a Vilabertran el nomenament de Bernat Jaume i Garsenda com a primers hospitalers de l’Hospital de la vila de Figueres, que s’havia construït gràcies a la donació dels seus béns.