La platja d’Empuriabrava ha acollit durant tres nits concerts de diferents estils musicals per celebrar la festivitat de Sant Joan. Aquest dissabte 25 de juny ha sigut el torn de la cantant Suu que ha presentat a l’Alt Empordà «Karoke», el seu últim disc, tot i que també s’hi han pogut sentir molts dels èxits dels seus anteriors projectes «Natural» i «Ventura».

El concert de la barcelonina va començar amb els temes «Todo lo que canto» i «Si no saltas». La cançó «Barcelona tropical», estrenada la primavera de l’any passat, va ser la una de les cançons més corejades del concert. Poc després d’aquesta va cantar «Pur» que Suu va definir com «una cançó d’amor i perdó cap als meus amics». En aquesta actuació no va faltar-hi «Tant de bo», la que va ser la cançó de l’estiu de TV3 i que va generar tant d’enrenou per la seva enganxosa lletra i, sobretot pel seu «paparapapara».

Com no podia ser d’una altra manera va arribar el moment que la cantant va descriure com «el moment de cançons intenses» i s’hi va poder sentir «Mi casa», «Nota de voz» i «De ti para mi». Aquesta última és la preferida de l’artista del disc Karoke, tot i que admet que «les meves cançons preferides no solen coincidir amb les vostres», dirigint-se al públic. El concert va finalitzar amb «Eres un temazo», «Tu a Menorca i jo a l’Escala» i «Karaoke».

Després d’un canvi d’escenari molt ràpid van actuar els Somboits. El grup empordanès va enllaçar tot un reguitzell de cançons que van fer sonar durant prop de noranta minuts. S’hi van escoltar versions d’Oques Grasses, Búhos, Miki Núñez o Stay Homas, però també temes propis com «El bé i el mal» i «El vol dels ocells» i cançons com «Flying free», «Crazy in Love» o «Happy». Davant del mar hi van ressonar alguns dels temes estrenats l’estiu passat per la banda empordanesa, és el cas de «Amb el temps entre les mans» que reivindica fer allò que a un li vingui de gust sense posar-hi etiquetes. Amb un públic entregat, Somboits va tancar les actuacions de Sant Joan a la platja d’Empuriabrava.