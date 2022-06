La periodista Núria Vilà Coma, de 29 anys, és la guanyadora de la I Beca d'Investigació en Comunicació Audiovisual Montserrat Minobis convocada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Figueres i l'Institut Català de les Dones.

El jurat ha valorat el seu treball "Jo sí que et crec" per ser «una proposta de recerca al voltant d'una problemàtica que malauradament continua essent massa actual i com a eina que ha de permetre avançar pel camí de la transformació de protocols i actituds, tant des de l'administració com de la societat i els mitjans de comunicació». Aquest treball es complementa amb el documental del mateix nom codirigit per Núria Vilà i Norma Nebot i produït per l'Associació de Periodisme Fora de Quadre. El documental es pot veure a través del bloc de Núria Vilà Coma (nurivilcom.wordpress.com).

La beca té una dotació econòmica de 5.000 euros. El jurat ha estat format per Neus Bonet, Francesc Cruanyes, Xavier Muixí, Núria Ribó i Carla Turró.

La convocatòria té l'objectiu de promoure i difondre un treball de recerca sobre programes i productes de contingut feminista. I, per això, se li ha proposat a Núria Vilà que s'encarregui d'elaborar un treball sobre les millores que es poden introduir en els mitjans de comunicació en el tractament dels temes relacionats amb la violència masclista.

Núria Vilà Coma és una periodista i documentalista independent establerta a Barcelona. La seva tasca se centra principalment en temes relacionats amb els conflictes, les desigualtats i els drets humans, especialment vinculats a la regió de l'Orient Mitjà.

Poc després d'acabar els estudis universitaris de Periodisme, va començar a treballar l'any 2015 com a corresponsal freelance. Des de llavors ha informat des de llocs com l'Afganistan, el Líban, Turquia, Jordània, Palestina-Israel, Kurdistan, Bulgària, Grècia, el Marroc i la frontera turco-síria.

Durant aquests anys, ha cobert l'auge de l'ISIS i els seus orígens, les conseqüències de l'intent de cop de 2016 a Turquia, la violència continuada als territoris de Cisjordània o la propagació de la pandèmia de la Covid-19 des d'Espanya, entre d'altres qüestions.

Treballa principalment com a videoperiodista amb mitjans internacionals, com Al Jazeera, China Plus News, Euronews, TRT World, Voice of America (VOA) o l'agència de notícies Ruptly. També ha col·laborat amb TV3, El País, La Vanguardia, El Confidencial, Zenger News, Betevé, ABC, diari ARA, GARA, CTXT, El Salto Diario, El Punt Avui, Mediterráneo Sur (M'Sur), Crític, La Directa. , Revista Luzes, Revista Infobae i Revista Brecha.

Actualment, compagina el seu temps entre la realització de reportatges en vídeo per a mitjans internacionals, el desenvolupament dels seus propis projectes de cinema documental i la feina al taulell d'informatius internacionals de la televisió pública catalana (TV3). Núria Vilà Coma se centra principalment en la direcció, la producció i el guió, però també s'acostuma a treballar la cinematografia i l'edició.

La I beca dedicada a Montserrat Minobis

Montserrat Minobis i Puntonet (Figueres, 1942–Barcelona, 2019) va ser periodista i feminista. El desembre de 2001 va ser elegida degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (2001-2004). També va ser membre fundadora de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya l'any 1992 i presidenta de l'entitat durant deu anys.