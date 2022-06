L'actor Tyler Sanders, de 18 anys i conegut pels seus papers a 'Fear', The Walking Dead' i '9-1-1: Lone Star', ha mort, segons avança en exclusiva el portal especialitzat estatunidenc TMZ. El cadàver del jove va ser trobat a la seva casa de Los Angeles i en aquests moments la causa de la mort no és clara. En els pròxims dies es procedirà a l'autòpsia.

El digital explica, citant fonts oficials, que la policia va rebre el dijous un avís d'emergència d'un jove que no respirava. Quan van acudir al domicili, van trobar només aTyler en el domicili. Els serveis sanitaris van procedir a declarar la defunció del jove. En aquests moments, afegeix TMZ, no hi ha senyals de circumstàncies sospitoses.

Sanders va començar la seva carrera quan tenia 10 anys i recentment havia estat nominat als Emmy pel seu paper de Leo en la sèrie d'Amazon 'Just Add Magic: Mystery City'. També va actuar a 'The Rookie'.