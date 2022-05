L’heroi creat per l’il·lustrador i dibuixant portbouenc Carles Roman, el Drac Català, torna a l’escena amb una aventura molt especial dedicada al referèndum de l’1 d’octubre. Urnes és el tercer volum de la sèrie i Roman l’ha volgut dedicar, a manera d’homenatge, «al dia més rellevant de la història de Catalunya en aquest segle, a la revolta social democràtica, la revolta per la llibertat d’expressió». Per tirar endavant la impressió a tot color, el creador ha tornat a engegar un micromecenatge a través de la plataforma Verkami, com ja havia fet amb èxit en anteriors ocasions, i tots aquells que s’hi sumin podran aconseguir tota mena de recompenses, entre elles els tres àlbums del Drac Català, samarretes i dibuixos originals signats.

El nou àlbum és més llarg que els anteriors, ja que passa de les seixanta-quatre pàgines habituals a les vuitanta. «Normalment calcules abans, però aquí em vaig deixar anar una mica i això també ha afegit complicació», reconeix Roman qui es va inspirar en l’àlbum que va fer Marvel Comics recordant l’atemptat de les Torres Bessones, aquell 11 de setembre del 2001 i on apareixien els Bombers, la gent junt amb els herois entremig de la runa ajudant. En el cas d’Urnes, el lector trobarà a l’Albert Roure, personatge rere el qual s’amaga l’heroi, fent un recorregut per la ciutat «i copsant l’ambient d’aquell dia fins a arribar a una escola on es viu el moment apoteòsic». L’autor ha volgut, doncs, fer un retrat del que va ser aquella diada històrica, preservant una narrativa àgil i un estil gràfic de traç enèrgic i pinzellada ferma sense perdre l’esperit de còmic, d’acció i aventures. Tampoc el sentit de l’humor, la fantasia i el misteri. En aquest sentit, Roman inclou alguns flashbacks que busquen recordar el passat de l’heroi, quan aquest vivia al Tibet: «He fet una mica de paral·lelisme amb la repressió que pateixen els monjos budistes per part del govern xinès». A més, l’il·lustrador ha cedit molt protagonisme «a la gent corrent com les àvies, els joves i tots els voluntaris anònims que van col·laborar perquè la votació és pugues fer malgrat la prohibició del govern espanyol de Rajoy i de les forces de l’ordre públic». El Saló del Còmic Que aquest tercer àlbum pot tenir una excel·lent acollida ho indiquen els bons resultats que va obtenir en el darrer Saló del Còmic celebrat fa un parell de setmanes a Barcelona. Carles Roman va ser-hi amb aquesta creació, que li va arribar impresa just el dia abans, i les que l’han precedit. «No volia perdre l’oportunitat perquè feia dos anys que no hi havia Saló i la gent va venir més motivada», conclou.