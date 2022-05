La doctora Gemma Domènech i Casadevall ha estat nomenada nova directora de la càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic en substitució del doctor Josep Burch i Rius, qui la va impulsar i l'ha dirigit els darrers quatre anys.

Aquesta càtedra, creada per la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Roses el 2018, té per missió potenciar la transferència de coneixement en l'àmbit de l'arqueologia com a mitjà per millorar la conservació, gestió i promoció del patrimoni arqueològic, especialment en l'àmbit local. Una missió que es plasma en l'organització de formació específica no reglada, l'organització de jornades de difusió, reflexió i debat, i l'edició de publicacions que impulsin la transferència del coneixement.

La nova directora, Gemma Domènech, és doctora en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000), investigadora a l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) des de 2009 i professora associada del departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat de Girona des de 2013, on imparteix assignatures de Patrimoni Cultural i Museologia al grau d'Història de l'Art i en el Màster de Patrimoni Cultural i de Gestió del Patrimoni Cultural en l'Àmbit Local.

Ha estat directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya entre 2019 i 2021 i, com a tal, responsable de les polítiques públiques de recuperació i foment del patrimoni memorial i de la memòria democràtica a Catalunya. Entre elles, la implementació del Pla de Foses de Catalunya i la gestió i coordinació dels tres organismes autònoms dependents de la Generalitat: Memorial Democràtic, Museu Memorial de l'Exili i Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre.

Anteriorment, va coordinar diverses exposicions al Museu d'Art de Girona i va treballar en la catalogació i la documentació del fons de plànols i de l'arxiu d'imatges a l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), participant en el comissariat de diverses exposicions sobre aquests fons.

Arran de la seva tesi doctoral dedicada als gremis de la construcció catalans durant l'època medieval i moderna (Els oficis de la construcció a Girona. 1419-1833), ha portat a terme una àmplia trajectòria científica que compta amb més d'un centenar de publicacions i prop d'una seixantena de presentacions a congressos d'àmbit nacional i internacional. Són destacables els treballs dedicats a la repressió i exili dels arquitectes republicans que descobreixen els processos de depuració duts a terme al si de la professió al final de la Guerra Civil, així com trajectòries professionals inèdites d'arquitectes fonamentals al període republicà. Alhora, són rellevants les seves investigacions al voltant de la protecció i la salvaguarda del patrimoni artístic durant la Guerra Civil perquè plantegen un nou enfocament en la visió sobre les conseqüències del conflicte bèl·lic sobre el patrimoni artístic a Catalunya. Els seus treballs sobre l'exili republicà a Mèxic han donat lloc a projectes de col·laboració amb la Universidad Autónoma de México i el Colegio de Jalisco (Guadalajara, México).

Domènech també ha format part de diversos grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya com ara "Patrimonialització i usos del Patrimoni" i "Patrimoni Cultural de Catalunya", entre d'altres. A més, al llarg de la seva trajectòria ha participat en diversos projectes finançats. Com a membre de l'equip de recerca als projectes R+D del Ministeri de Ciència liderats per l'ICRPC: "Patrimonio Etnológico, Sociedad y Cultura Marítima" i "La ciudad y el mar. La patrimonialización de las ciudades portuarias".

Actualment, la seva recerca està centrada en quatre línies que tenen el patrimoni cultural com a denominador comú. Aquestes són: els mecanismes de patrimonialització i els nous usos de l'arquitectura; l'obra, repressió i exili dels arquitectes republicans; la gestió i protecció del patrimoni artístic durant la Guerra Civil; i l'exili català a Mèxic, fent especial incidència en el cas de les dones.

Gemma Domènech és membre de l'Associació de Catalanistes de l'Amèrica Llatina (ACAL) i del Consell de redacció de la col·lecció "La Maleta de l'exili" de l'editorial Pagès Editors. Entre els anys 2008 i 2015 va ser membre del Consell de les Arts i la Cultura de l'Ajuntament de Girona.