El passat dilluns, 2 de maig, es va iniciar a la Ciutadella de Roses una nova campanya d’excavació arqueològica i recuperació patrimonial. Les intervencions d’enguany es concentraran a la zona est de la vila medieval, amb l’objectiu de restituir l’urbanisme del sector i la seva evolució històrica. Tindran una durada de set setmanes. Els treballs són impulsats des de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses.

Aquest matí l’alcalde de Roses i el regidor de Cultura han visitat l’equip d’arqueòlegs que està desenvolupant els treballs sota la direcció del tècnic de la Càtedra Roses d’Arqueologia, Lluís Palahí. El regidor Èric Ibáñez, ha destacat "la importància de les campanyes arqueològiques que es realitzen periòdicament al recinte, les quals responen al doble objectiu comú marcat per la càtedra i l’ajuntament per potenciar tant el coneixement històric-arqueològic de la vila medieval, com els valors i projecció de la Ciutadella com espai patrimonial i parc arqueològic."

Responent a aquest doble objectiu, des de l’any 2018 es va iniciar una estratègia de treball dirigida a la recuperació i estudi de la trama urbana de la vila medieval de Roses. Entre 2018 i 2021 s’ha excavat una gran illa de cases que se situava entre els coneguts com carrer Major i carrer Nou i dues llargues vies que comunicaven la zona del port amb el monestir de Santa Maria. Els treballs d’enguany es concentren a la segona gran illa de cases que ocupava l’espai oriental de la vila i que se situava entre el carrer Nou i la muralla.

A més, els treballs també estan ajudant a comprendre la història de la Ciutadella des del moment de creació de la fortalesa moderna i de tot el procés de desestructuració de la vila medieval i l’aprofitament de l’espai pels nous usos militars.

Lluís Palahí, tècnic de la càtedra i encarregat de la direcció de la campanya, assenyala que "dels 10.000 m2 de superfície que ocupa la vila medieval de la Ciutadella, fins a l’any 2018 se’n coneixien tan sols uns 4.000. Les campanyes dels darrers anys han permès ampliar aquesta superfície fins prop dels 6.500 m2, fet que representa un salt qualitatiu molt important en el coneixement de la vila medieval i la seva evolució, fa molt més comprensible l’estructura urbana i que ha posat a l’abast del públic més de 2000 m2 de nous espais visitables".

En aquesta línia, Joan Plana, alcalde de Roses, ha remarcat que "la inversió en recerca sempre és important i, en el cas d’aquestes campanyes arqueològics, tenim la sort que els resultats d’aquestes inversions es fan ben visibles. A part de l’enorme valor científic que té la tasca que fan aquests professionals, són molt perceptibles per part de la ciutadania tots els avenços i descobriments sobre el nostre passat que se succeïxen any rere any. Tenen, per tant, un valor científic molt important, però també patrimonial, turístic i fins i tot sentimental."

A aquesta campanya la seguirà, a finals de juny, la realització del IV Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna-Ciutadella de Roses, durant el qual es treballarà en alguns dels espais descoberts en aquest sector.