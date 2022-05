El restaurant Le Clos des Lys de Perpinyà va acollir, el proppassat 29 d'abril, la XXXIII Nit de Sant Jordi, un acte organitzat per Òmnium Cultural Catalunya Nord que, després de dos anys de celebrar-se en un format més reduït (a causa de la covid), s’ha pogut organitzar en la seva forma tradicional, al voltant d’un sopar de gala presentat per Marta Fita i Guillem Dalmau, i amb l’acompanyament musical del duo de cant polifònic Les Aoédées.

La primera de les intervencions fou la de Montserrat Biosca, presidenta d’Òmium Cultural Catalunya Nord, que va valorar molt positivament la participació al certament i va insistir en la importància de l’entesa a l’hora de gestionar la cultura i la llengua del país. La presidenta també va tenir un sentit record per a la poeta nord-catalana Renada-Laura Portet, traspassada a principis de setembre de l’any passat.

A continuació, l’escriptor nord-català Joan Lluís-Lluís, autor de “Junil a terres del bàrbars”, va ser homenatjat per la seva trajectòria i va ser nomenat escriptor de l’any. El novel·lista, en el seu discurs, va interpel·lar les institucions i va deixar clar que el retrocés de la llengua catalana en el territori és més que evident. Va dir també que cal insistir en la necessitat de fer més del que es fa per la llengua i per la cultura catalana a la Catalunya Nord.

Pel que fa als guanyadors d’aquest 2022, el Premi Renada-Laura Portet per a Joves escriptors/res, dotats pel Consell Departamental dels Pirineus Orientals, en la categoria d’escoles primàries, va ser per Lilou Cerdà Teissier, de la Bressola de Prada, per El missatge secret del centre de la terra. En la categoria col·legi, el guanyador va ser, per segon any consecutiu, Remi Casanova, del col·legi Pompeu Fabra del Soler, per A la vora del mar.

Experiències viscudes

En l’apartat de poesia, el Premi Francesc Català, dotat per Òmnium Cultural, va ser per al poeta figuerenc Lluís Bosch, amb un recull de poemes que portava per títol Boscos de cendra. El jurat va lloar el rigor rítmic dels versos i la temàtica dels poemes, confegits a partir de versos que destaquen per les seves particulars sensacions que neixen d’experiències viscudes i que s’organitzen amb títols que fan referència als elements naturals.

Finalment, el Premi Pere Verdaguer de Narració per a Infants, dotat per Plataforma per la Llengua, ha estat per Annabel Pàmies. És un premi destinat a recompensar una narració de tema lliure, amb o sense il·lustracions, adreçada a joves de 6 a 12 anys d’edat.

Els premis literaris Sant Jordi Catalunya Nord 2022 estan destinats a vàries categories escolars com també poesia i narració i contes per infants. Els organitzadors es feliciten perquè, aquest any, la participació dels escriptors i escriptores de les diverses categories ha estat important.

El sopar de la gala el va idear i preparar l’equip del xef Franck Seguret. La vetllada va comptar amb la presència de: Nicolas Garcia, vicepresident del Consell Departamental DELS Pirineus-Orientals; Benjamin Assié, conseller regional d’Occitània; Jordi Foz, Secretari General del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Lluís Puig, diputat al Parlament de Catalunya.