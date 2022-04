L’Arxiu Municipal de Roses dona a conèixer aquest mes diversos fragments de la revista de l'Escola Jaume Vicens Vives del 23 d’abril de 1990, Diada de Sant Jordi, a través del seu apartat web El Document del Mes.

L'abril de 1990 l'Escola Jaume Vicens Vives va editar un número de la revista titulada Companys amb motiu de la Diada de Sant Jordi d'aquell any. Es desconeix si era una publicació periòdica, tot i que no hi ha cap numeració, quin abast temporal va tenir o si es tractà d'un exemplar excepcional.

Tota la publicació, que devia comptar amb l'assessorament dels mestres, va ser realitzada pels alumnes del centre segons les capacitats i coneixements adquirits a cada nivell, des de primer a vuitè d'EGB. Són trenta-una pàgines de relats i contes curts, poemes, jocs i dibuixos.

Del contingut es pot destacar el conte curt titulat Detectiu Harry Stanhop, escrit per Philip Heitbrink, de sisè A d'EGB, amb dues il·lustracions que l'acompanyen; les historietes La sopa d'all, d'Elisabet Romero Rodríguez, de segon B; i El lleó i el ratolí, de Jordi Pérez Cámara, de segon A. O els poemes Poesia, de Samy López, de quart A; La Pau, de Pilar Sànchez, de vuitè; i El Nadal, d'Isabel Rubí, de vuitè. O l'article La Pau, de Daniel Changour, de setè B, un assaig sobre la guerra, la pau i les seves conseqüències.

Però per sobre de tot destaca l'auca de l'Escola Jaume Vicens Vives, que repassa la història del centre i la vida d'una escola pública de l'època. Finalment, la publicació recull un seguit d'autodefinits, mots encreuats, escales de lletres, problemes de lògica, jeroglífics i jocs dels puntets per distreure als lectors.

La revista correspon al fons de la Família Juanola, ingressat a l’Arxiu en diferents fases i classificat i descrit el febrer de 2022.

Aquesta no és l’única publicació d'un centre escolar de Roses que es conserva a l'Arxiu Municipal. També n'hi ha de l'Escola Narcís Monturiol, titulada Revista Escolar, des de 1994, i del Centre Escolar Empordà, amb un exemplar de 1978 titulada Roses Jove. Cooperativa Centre Escolar Empordà.