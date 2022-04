Aquest dimarts, 19 d’abril, a les set de la tarda, té lloc al Teatre Municipal de Roses la presentació del llibre l’Època convulsa que em va tocar viure, escrit per Esteve Guerra Marés, qui fou alcalde de Roses durant els anys 1957-1960. Aquest llibre pòstum que relata les vivències d’una època tan fosca com va ser la Guerra Civil Espanyola, veu la llum molts anys més tard dels tristos fets succeïts al municipi de Roses i a l’Empordà per desig exprés de l’autor, doncs lluny de voler reobrir ferides, pretén ser un document històric i un fidel reflex del què va passar. Ara, Salvador Guerra Salamó, fill de l’escriptor ha decidit fer-lo públic, doncs és oportú pel temps que ja ha passat i també perquè malauradament la guerra torna a ser un tema de rabiosa actualitat.

El llibre recull vivències personals d’Esteve Guerra Marés durant la Guerra Civil al poble de Roses i recull d’informacions i documents històrics d’interès cultural.