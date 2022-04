«Un total de 17 hectàrees de reserva natural amb tots els serveis. Molt d’arbre, molt de verd, molt de riu i molta mar. Set blocs sanitaris, àrea esportiva i piscines». Així descriuen el seus impulsors l’idíl·lic escenari que acollirà la primera edició del Norai Festival, una nova cita lúdica i musical que se celebrarà entre el divendres 20 i el diumenge 22 de maig el Càmping Nautic Almata de Castelló d’Empúries, al bell mig del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Ladilla Rusa, Ferran Palau, Hidrogenesse, Renaldo & Clara, Doble Pletina, Invisible Harvey, Supermon i Navarri conformen el gruix d’un cartell que reunirà a l’Empordà bona part de l’escena indie catalana.

Impulsat pel mateix càmping empordanès i el segell discogràfic barceloní El Genio Equivocado, el Norai Festival neix amb l’objectiu de «consolidar-se», segons apunta Ramon Vives, un dels seus ideòlegs i co-organitzador. «Naixem amb la idea de consolidar-nos com a festival i que aquest sigui el primer de molts, però mantenint una filosofia sostenible, i sense voler créixer en aforament. Esperem que acabi esdevenint una cita de referència i jo crec que així serà, perquè de fet, la primera vegada que vaig trepitjar aquest càmping, de seguida vaig saber que hi tornaria» afegeix Vives, que també forma part del cartell amb el seu projecte musical, Supermon.

Ioga, pàdel i voleibol

A banda de la programació musical -que es durà a terme en dos escenaris pels directes i un tercer per a dj’s- el Norai Festival neix amb la ferma voluntat d’atraure també al públic familiar. «Aspirem a rebre dos tipus de públic diferents. Per una banda, els amants de la música en directe que ja solen acudir a festivals, però de l’altra el públic familiar, al qual donem molta importància. Es un festival al qual es pot i es vol que s’hi vagi amb nens» subratlla Vives. Per aquest motiu, al llarg dels tres dies de festival, al voltant del parc natural, els canals del riu Fluvià i la platja s’oferiran un seguit d’activitats paral·leles de caràcter lúdic i esportiu. Així, els assistents al festival també podran gaudir de les senderes dels Aiguamolls, participar en tornejos de voleibol de platja, pàdel o futbet, fer pàdel surf al riu o assistir a una de les sessions de ioga matutines. L’organització també ha organitzat una sèrie d’activitats adreçades al públic infantil. En total s’han programat 36 hores d’activitats musicals, artístiques, esportives i lúdiques.

Aposta per la sostenibilitat

El Norai Festival neix amb una filosofia eminentment sostenible i amb l'objectiu de portar la música a un espai que «és un paradís», assenyala el coorganitzador. Per aquest motiu, s'ha fixat l'aforament en un màxim de 4.000 assistents tot mostrant el màxim respecte per la naturalesa que envolta al càmping, del qual s'aprofitarà tota la seva logística, incloent-hi els bungalous i les parcel·les d'acampada i vehicles. «El festival també neix d'una inquietud i d'un moment en el qual com a societat necessitem alliberar-nos, després d'aquests dos anys de pandèmia. Per tant, es tracta de sortir i gaudir de la natura, amb aquest al·licient de proximitat» recalca Vives, que compta amb una dilatada trajectòria en l'organització d'esdeveniments musicals, atès que durant anys va exercir de director de premsa per a la promotora catalana Doctor Music.

Els abonaments per a assistir al festival ja es troben a la venda a un preu de 45 euros pels adults i 25 euros pels infants, menors de 14 anys.