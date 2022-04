El Festival Còmic ha celebrat la segona jornada amb una gran rebuda per part del públic de les diferents propostes d’humor programades. El divendres 15 d'abril va començar a les 11h amb l'experiència creativa 'Com riu la ciutat dels Escarlata', i a les 12h l'acròbata Julot Cousins va sorprendre al públic assistent a la Rambla amb el seu espectacle 'Hula Hoopla' que va tornar a repetir a les 16h i avui dissabte ofereix de nou en els mateixos horaris.

A la tarda, les dues clowns Anna De Lirium i Colette Gomette van inaugurar l’escenari de plaça Catalunya amb el show THE ONE & the one, davant de més de 600 persones que van riure amb la seva proposta d’humor per al públic familiar. Tot seguit, l'actor francès Julien Cottereau va presentar aaAhh Bibi al Teatre El Jardí, amb un públic absolutament entregat, que va gaudir de l’especial posada en escena i emotiu homenatge al circ clàssic per part d'aquest artista.

Finalment, la programació del dia va culminar amb l'espectacle Zic-Zag del reconegut mim belga Joseph Collard, que es va guanyar als assistent a La Cate des del primer instant i els va fer riure amb la seva exhibició magistral de mim. L'artista belga va inaugurar l’espai de La Cate que acull la trilogia mim/clown/bufó i que avui dissabte ofereix l’espectacle de la clown suïssa Gardi Hutter, a les 19 h.