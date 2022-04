L’òpera contemporània torna al Festival Castell de Peralada de la mà del geni Rufus Wainwright, i en col·laboració amb el Teatro Real de Madrid. L’artista, confés de sentir-se fascinat pel món de l’òpera des de ben jove, presentarà aquest estiu el seu segon treball en el camp de la composició operística al Teatro Real de Madrid (27 de juliol) i, dos dies més tard, al Festival Castell de Peralada (29 de juliol). Hadrian, basada en l’emperador romà Adrià, reuneix els ingredients perfectes per a una trama d’òpera clàssica que narra la història d’amor entre Adrià i el seu jove amant.

El director del Festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà, ha celebrat poder oferir Hadrian aquest estiu dins la programació del Festival, “aquesta òpera forma part d’un projecte amb personalitat pròpia com ho és també el nostre festival. L’aposta per a la nova creació que ens precedeix, enguany ve de la mà d’un artista com Rufus Wainwright amb una òpera que s’escau perfectament a la identitat del nostre festival i ens fa molta il·lusió presentar-ho amb el Teatro Real que ja ha convertit en una tradició culminar les seves temporades amb la seva visita al Festival Castell de Peralada”.

Quant a la proposta escènica, ideada per Jörn Weisbrodt, es tracta d’una interpretació completament diferent de la que es va estrenar a l’Òpera del Canadà de la mà de la Canadian Opera Company l’any 2018. Aquí, l’obra arriba a l’escenari despullada de decorats i de nombrosos intèrprets per donar pas a una radicalització i a una expressió emocional visual de la naturalesa dramàtica intrínseca en l’òpera. Weisbrodt, en aquesta versió concert semiescenificada, presenta una narrativa construïda a partir de 300 imatges de l’icònic fotògraf estatunidenc Robert Mapplethorpe mitjançant les quals l’espectador percebrà les tensions i els turments dels diferents personatges, a la vegada que anirà descobrint la història d’un emperador abatut que ho hagués pogut tenir tot, tret de l’únic que desitjava de veritat.

L’Hadrian de Rufus Wainwright és una òpera en quatre actes, profunda, complexa i convincent, protagonitzada per uns rics personatges que pateixen profunds i emotius canvis al llarg de l’obra. La peça, segons ha explicat el seu compositor, està escrita seguint la tradició operística del segle xix i principis del xx, quan l’òpera era la forma d’art musical veritablement popular i la gent cantava melodies d’òpera al carrer. Als ulls del seu autor, aquesta òpera contemporània mira de reviure i de reconnectar l’òpera amb una època en què era més popular, per oferir una nova perspectiva sobre l’òpera contemporània i explicar una nova història, una història d’amor homosexual, a un públic contemporani, però utilitzant la melodia, l’harmonia, les emocions profundes, les àries i les escenes de conjunt seguint el mateix enfocament que segueix la gran òpera. “La distància entre l’òpera i el pop és excessiva, per això em sento molt il·lusionat de presentar la meva òpera a un públic nou que se sumi a les files més tradicionals d’aquest gènere, ja que per a mi l’òpera és un símbol de pau i de bellesa, tan necessaris en aquests moments”.

Les entrades d’aquest espectacle es posen a la venda avui, a les 13.00 hores, a festivalperalada.com.

El llibret, obra del cèlebre dramaturg canadenc Daniel MacIvor, recrea la història de l’últim dia de l’emperador romà, que va governar entre els anys 117 i 138 dC. Adrià és més conegut per la construcció de la muralla a la Britània que porta el seu nom i pel conflicte amb Judea contra l’auge del monoteisme. Però no se’l coneix gaire pel que podria ser el seu llegat més important, el fet d’haver viscut obertament com a homosexual i el seu profund i indestructible amor per un altre home, un home lliure, que va morir en circumstàncies sospitoses ofegat al Nil. Hadrian mira d’oferir una explicació a aquesta mort, i també de la política d’Adrià. Exposa el seu dolor insondable i enalteix la relació d’Adrià amb Antínous com una de les històries d’amor més importants de tots els temps.

Per a l'ocasió, el Teatro Real i el Festival Castell de Peralada han reunit un elenc encapçalat per Thomas Hampson, Ainhoa Arteta, Xabier Anduaga, Rubén Amoretti i Vanessa Goikoetxea en els rols principals, que estaran acompanyats pel Cor i Orquestra Titulars del Teatro Real i amb Scott Dunn al podi. Completen l’apartat de veus Alejandro del Cerro, Vicenç Esteve, Gregory Dahl, Pablo García-López, Josep-Ramon Olivé, David Lagares, Berna Perles i Albert Casals.

Una exposició de Robert Mapplethorpe al Palau Robert

Amb motiu de l’estrena al Festival Castell de Peralada de l’òpera Hadrian, el Festival Castell de Peralada, en coproducció amb el Palau Robert i en col·laboració amb la Robert Mapplethorpe Foundation. New York, han organitzat l’exposició de Robert Mapplethorpe Flowers and People, comissariada per Jörn Weisbrodt. Una mostra de 20 fotografies que estableixen un diàleg visual entre l’òpera de Wainwright i l’obra de Mapplethorpe i que es podrà visitar de l’1 al 29 d’abril al jardí del Palau Robert.

Durant la seva visita a Barcelona, Weisbrodt ha explicat que “l’obra de Robert Mapplethorpe és única en la història de la fotografia. Ell va obrir aquest mitjà a una infinita varietat de nous territoris, que eren trencadors pel que fa a l’aspecte visual, mentre que alhora va crear algunes de les imatges més icòniques i clàssiques d’aquest art”. Per a Weisbrodt, Mapplethorpe expressa aquests estats emocionals fonamentals de la nostra existència humana amb el que té davant dels ulls a través de la seva òptica homosexual sense cap remordiment. Segons ha explicat, per a Mapplethorpe, quan estimem o creem és quan som capaços d’oblidar la nostra existència. Les imatges exposades provenen d’aquest acte de voler oblidar que existim, un acte que només prové de l’amor o del fet d’estimar. I és que, el que Adrià comprèn al final de la seva vida, Mapplethorpe ho sap des del començament de la seva expressió artística.