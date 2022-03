La Fundació Albert Tomàs i Bassols organitza el Memorial Albert Tomàs Bassols per recordar la figura del seu fundador, que va traspassar aviat farà dos anys. L’acte tindrà lloc a les 6 de la tarda d'aquest 9 d’abril amb un concert a l’església de Santa Maria de Vilabertran, el qual anirà a càrrec de la Jove Orquestra de Figueres. Amb entrada gratuïta, els veïns i veïnes de Vilabertran en són els principals convidats. Els organitzadors agraeixen el suport de l’Ajuntament de Vilabertran i la Parròquia de Santa Maria.

“Com a institució, estem obligats a recordar la figura del nostre fundador, i a continuar els objectius que tenia l’Albert quan la va crear”, explica Carles Brugat, president de la Fundació Albert Tomàs i Bassols, promotora de l’acte. “I ho fem a Vilabertran, que és el poble on va néixer i va treballar desinteressadament, i amb una activitat que ell adorava, la música. Cal recordar que aquestes dues passions seves, van ser l’embrió del Festival Internacional de Música de Vilabertran”, afegeix recordant els inicis d’aquest festival.

L’Albert Tomàs va néixer a Vilabertran el 8 d’abril de 1935, en el si d’una família arrelada a la població des de diverses generacions. Va fer els primers estudis a l’escola del poble i a partir dels 14 anys ja feia de pagès ajudant als pares a l’horta.

A partir de 1958 inicià la seva vida comercial a Figueres, però continuà treballant per Vilabertran des de la Comissió de Festes, l’Ajuntament (va ser regidor de 1979 a 1983) o refundant l’any 1974 el Patronat de Santa Maria, conjunt monumental que va ajudar a preservar i engrandir. L’altra contribució de l’Albert Tomàs a la població va ser la impulsió dels festivals internacionals de música.

La gran activitat cultural, comercial i política de l’Albert Tomàs, va culminar amb la creació, l’any 2004 de la Fundació que porta el seu nom, amb seu a Llançà, i adreçada a la recuperació i defensa del patrimoni cultural de la seva terra, l’Alt Empordà, i, per extensió, al foment de qualsevol manifestació de la cultura catalana.

El Memorial Albert Tomàs

L’Albert Tomàs va morir fa dos anys, en plena pandèmia, i el seu comiat no es va poder fer fins al cap d’un any, en el primer aniversari de la seva mort, precisament a Vilabertran, a l’Hort de l’Abat que ell va ajudar a preservar. “La nostra intenció és recordar-lo anualment, explica Brugat, però hem pensat que més que fer-ho pel seu traspàs, era millor celebrar el seu naixement, que va ser a Vilabertran el 8 d’abril”.

El memorial Albert Tomàs de 2022 comptarà amb la participació de la Jove Orquestra de Figueres. Segons el president de la Fundació, “amb això complim el doble objectiu de recordar l’Albert Tomàs amb la música que tant va estimar, i patrocinar la cultura, en aquest cas una entitat orquestral que fa molt per a la formació del joves de les comarques gironines”.

I encara la Fundació Albert Tomàs vol que aquest concert –que és totalment gratuït- serveixi no només per recordar el seu fundador i el seu llegat, sinó també donar-lo a conèixer a les noves generacions, i en particular a la gent de Vilabertran. “Fa molts anys que l’Albert va marxar del seu poble, i a Vilabertran hi ha anat a viure molta gent provinent d’altres llocs. La gent de Vilabertran són els nostres primers convidats, juntament amb els amics que l’Albert va fer arreu. Tots junts ho celebrarem en acabar el concert amb uns brunyols de l’Empordà”, conclou Brugat.