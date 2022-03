«Maresia pren com a punt de partida el caràcter d’un territori i de les persones que l’habiten. La maresia és un mot inventat que es refereix a l’olor del mar». Així parteix la instal·lació audiovisual Maresia creada, a partir del paisatge i l’observació, per Azucena Momo i Maria Alzamora que aquests dies es pot visionar a l’Alfolí de la Sal de l’Escala. Maresia és el fruit de la beca artística de primavera 2021, una edició especial que es va traslladar a la tardor, que es pot contemplar fins al 3 d’abril.

El projecte d’ambdues artistes empordaneses, que fusiona fotografia, so, poesia i dansa, pren com a imaginari la vida quotidiana de l’Escala i la relació entre la tradició popular i literària amb els oficis del poble mariner. «És una fragmentació del que hem anat vivint, la tradició d’un paisatge, el seu caràcter i la gent que hi conviu, com un desplegament a nivell laboral, cultural per veure què es respira a l’Escala», explica Momo qui no amaga l’interès personal que sent per «la investigació de la tradició cultural per veure de quina manera es narra un lloc, un espai». Així, per una banda, Maria Alzamora ha experimentat amb la imatge en moviment, visionant què li agrada de cada indret mentre que Azuzena Momo hi ha interactuat amb el cos, físicament, «per extreure’n l’atmosfera, l’essència».

Aquesta és la primera vegada que aquestes Beques, que acumulen ja vint-i-tres convocatòries de residència a la Casa Forestal de Sant Martí d’Empúries, donen lloc a una proposta audiovisual, experiència que, des de l’Ajuntament de l’Escala, no es tanquen a repetir.